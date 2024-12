„A kabaré műfaja foglalt” – reagált az MTVA arra, hogy Magyar Péter a köztévében mondta volna el újévi beszédét

Műsorváltozás. Mivel tudomásom szerint a »köz«televízió szilveszteri műsorában megürült a himnusz elhangzása utáni negyedórás idősáv, felajánlom, hogy szívesen megtartom ott az újévi beszédemet. Ezzel több legyet is üthetnénk egy csapásra. Egyrészt legalább abban a 15 percben nem hazudoznának egészen gátlástalan módon a «köz»televízióban. Másrészt talán időszerű lenne szeptember 26. után másodszor is beengedni oda a jelenleg legtámogatottabb magyar párt vezetőjét legalább 15 percre, ha már a miniszterelnöknek és a fideszes politikusoknak saját műsoraik vannak ugyanott. Harmadrészt még nézettsége is lenne a szilveszteri műsoruknak