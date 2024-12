Egyre több az SNI-s diák Magyarországon

Mintegy 4600 fővel emelkedett a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma a 2024/2025-ös tanévben – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) decemberi gyorsjelentéséből, amelyet a Népszava ismertetett.

Az előzetes adatok szerint az idei tanévben 112 007 SNI-s gyermek jár óvodába, általános és középfokú oktatási intézményekbe. A tavalyi év azonos időszakában még 107 421 fő szerepelt a KSH jelentésében. Az SNI-s tanulók speciális nevelési, oktatási igényének leggyakoribb oka a súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartászavar. Bár a KSH statisztikáiban részletes adatok még nincsenek erre a tanévre vonatkozóan, a 2023/2024-es tanévben az SNI-s gyermekek 66 százalékát diagnosztizálták ilyen zavarokkal.

A lap szerint az SNI-s gyerekek számbeli növekedésének több oka is lehet, egyebek mellett az, hogy a korábbinál jobb diagnosztikai módszerek állnak a szakemberek rendelkezésére. De összefügghet azzal is, hogy a kormány 2020 januárjától szigorított az iskolahalasztás, valamint az iskolaérettség megállapításának szabályain, ami miatt sok hatéves gyermek éretlenül kerülhetett be az iskolába plusz egy év óvoda helyett.