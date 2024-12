Tiborcz István: A saját lábamon állok

Tiborcz István másodjára szerepel a Forbes milliárdoslistáján: a 15. helyezett lett 151,5 milliárdos vagyonával, Orbán Viktor veje pedig most interjút is adott a lapnak. Tiborcz az interjúban többek közt azt mondta:

Az idő a jó cégek legjobb barátja, a rossz cégeknek meg a legnagyobb ellensége. Nézd, ha én ezt az épületet el akarnám adni, már most nagyon sok pénzt tudnék keresni vele.

Az ingatlanbirodalmával kapcsolatban szereti hangsúlyozni, hogy nem sprintet fut, hanem maratont. Tiborcz állítja: minden híresztelés, vagyonos földbirtokos családja és a miniszterelnökhöz fűződő rokoni szál ellenére saját lábán áll.

A Telex szemléje szerint miniszterelnök veje arról is beszélt, hogy szerinte a politika és az üzlet összefonódása nem magyar sajátosság, illetve azt is hangsúlyozta, hogy az összefonódásokat igyekszik kerülni a családi találkozókon is, így üzleti döntésekben nem kéri ki apósa véleményét. Mint mondta:

Az én spektrumom nem összehasonlítható az ő spektrumával. Amikor szerdán Hszi Csin-pinggel, pénteken Donald Trumppal tárgyal, és a kettő között még Erdoğannal, akkor a vasárnapi ebédnél nem jut eszembe az üzleti dolgaimmal terhelni.

Az interjúban szóba kerültek Tiborcz felmenői is – egyik ágról orvos, másik ágról ügyvéd és bíró felmenői vannak –, ezzel kapcsolatban azt mondta: „A jobboldaliság nekünk az anyatejjel jött.

Tiborczék legfrissebb szerzeménye egyébként a volt MTV-székház a Szabadság téren. Az érdekeltségében pedig nem ez az első hotel a Szabadság téren. Korábban a tér sarkán álló 50 szobás szállodát szerezte meg a miniszterelnök vejének érdekeltsége.