Karácsony végeztével összeomlott a palackvisszaváltás Budapesten

A boltok ünnepi zárvatartása után káoszba fulladt a palackok visszaváltás Budapest számos pontján, számolt be az RTL Híradó.

A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. által üzemeltetett gépek több helyen megteltek vagy elromlottak, miután karácsony végeztével megrohamozták őket az üres palackokkal. A híradónak nyilatkozók közül sokan több üzletben is próbálkoztak, mire sikerült visszaváltaniuk az üvegeiket, de akadt olyan is, aki a kígyózó sorokat látva inkább feladta. Az RTL talált olyan belvárosi REpontot is, amely technikai okokra hivatkozva nem is üzemelt.

A MOHU korábban azt mondta, felkészültek az ünnepek miatt megnövekedett forgalomra.

A fővárosi közgyűlés október végén fogadta el Vitézy Dávid indítványát, amely bővítené a visszaváltható palackok összegyűjtésének lehetőségét azzal, hogy palacktartókat helyezne a köztéri kukákra. A Főváros már be is mutatta az utcai palacktartók prototípusát, de ezeket leszereltették, így a rászorulók továbbra is a kukákban kereshetik a flakonokat.