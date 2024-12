Az EP-választás eredményét bármikor újra aláírná Orbán

Lapunk azt kérdezi: metaforának tekinthető-e, hogy Donald Trump azt ígérte, és Orbán is hivatkozott erre, hogy 24 órán belül békét teremt Ukrajnában. Mi most a realitás?

Orbán azt hangsúlyozza: korai a számonkérés, a Trump hivatalba lépése (január 20.) utáni első 24 órára kell figyelni, és arra ő is nagyon kíváncsi. Egyelőre még ő sem tárgyalhat hivatalosan Trumppal, csak beszélgetni tudnak, hiszen még nem elnök.

Milyen a miniszterelnök szerint a Fidesz és a Tisza párt közötti erőviszony most? – szól a második kérdésünk. Erre Orbán azt mondja, ha csak a romániai elnökválasztáson történtekből indul ki, akkor is nehéz megmondani, hogy ki hogy áll, mennyi az annyi, ezért nem is találgat. Az európai parlamenti választás eredményét, amikor a Fidesz 45 százalékot kapott, a Tisza pedig 30-at, bármikor aláírná 2026-ra is.

Érdeklődtünk arról is, hogy miért kell 700 milliárd forintot fordítani kormányzati irodaépületek megvásárlására, racionális-e ez, miközben ebben nincs is még benne például a Pénzügyminisztérium épületének – ahová a Belügyminisztérium költözik majd be – a felújítása, és az államnak nincs pénze a pályaudvarok felújítására.

Orbán hosszan válaszolt. A PM épületéről azt mondta: fantasztikus épület, majd a „komcsi időkben” szerényítésnek nevezve lecsupaszították a Vár teljes területét. Vannak fontosabb dolgok, mint a várbeli épületek újjáépítése, de nyolcvan évvel a háború év után úgy döntöttek, hogy helyrehozzák őket,

mivel a szerényítéssel a nagyság érzetétől fosztottak meg minket, nyolcvan éve ott bukdácsolunk a romok között.

A miniszterelnök kifejtette: valóban az volt a terv, hogy a gazdaságpolitika irányítása egy helyre, a Városliget környéki új irodaházakba költözik. A Belügyminisztérium kerül az eredetileg a PM-nek szánt épületbe, a Szentháromság térre, a volt, szintén a Várban található BM-épület pedig a Honvédelmi Minisztériumé lehet, amely most a Belvárosban, a Balaton utcában székel. Ennek lehetőségét még vizsgálják.

Ami a beruházásokat illeti: évente 60 milliárd forintot fizet ki a kormányzat különböző irodaépületek bérlésére évente. Szerinte egészségtelen, hogy az állam ilyen nagy súllyal van jelen az irodabérleti piacon, és az a helyes, ha hosszútávon minden állami intézmény saját épületben rendezkedik be. Az üzleti negyed pedig legyen az üzleté, ami szállodának való, legyen szálloda – jegyezte meg. Orbán hozzátette, mindez nem olyan fontos, mint az oktatás, az egészségügy helyzete, a bírósági béremelés, ezért több lépésben, 2027-ig akarják mindezt végrehajtani, Gulyás Gergely irányításával.