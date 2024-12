Magyar Péter felszólította Orbán Viktort, hozza nyilvánosságra hozzátartozói vagyonnyilatkozatát öt évre visszamenőleg

Magyar Péter a Facebookon szólította fel Orbán Viktort, hogy családtagjai vagyonáról valljon. A Tisza Párt elnöke azt írta:

Miniszterelnök úr! Öntsünk tiszta vizet a pohárba! Felszólítom, hogy január 1-jével hozza nyilvánosságra az összes közeli hozzátartozójának a vagyonnyilatkozatát öt évre visszamenőleg. Én is így fogok tenni. Áll az alku?

Szerinte a magyar embereknek joga van tudni, hogy amíg ők évről évre nehezebben boldogulnak, addig a kormányfő „szülei, testvérei, gyerekei, vejei, felesége hogyan és miből váltak milliárdossá vagy éppen százmilliárdossá.”

Mutassa be a magyar embereknek, hogy az édesapja, a gyerekei és a vejei cégei hány százmilliárd forint értékben kaptak állami megrendeléseket, illetve hány százmilliárd forint állami támogatás, vagy hitel vándorolt hozzájuk

– írta. Hozzátette:

Miniszterelnök úr! Mutassa meg a magyar embereknek, hogy miközben rengeteg magyar ember nem jut munkahelyhez, addig az ön testvére hány ezer ázsiai gazdasági migránst hozott be a hazánkba! Mutassa be, hogy a «saját lábán álló veje» hány százmilliárdot kapott az állami MFB-től, EXIM Banktól, vagy éppen közvetlenül minisztériumoktól. Mesélje el a magyaroknak, hogy akarja átjátszani a budapesti repteret és a pályaudvarokat a saját családjához! Vallja be a magyar embereknek, hogy az édesapja kőbányájából hány milliárd forintért rendelnek követ állami finanszírozású projektekhez!