Kirúgták korábbi munkahelyéről, majd az Óbudai Gimnáziumban is zaklatott egy lányt egy tanár

Hiába rúgtak ki már a korábbi munkahelyéről is egy diáklányt zaklató tanárt, néhány hónappal később már az Óbudai Gimnáziumban tanított, igaz, azóta onnan is elbocsátották hasonló okokból – írja a Telex. A lap egy áldozat beszámolóiból is részleteket közölt.

„Próbált magántémák felé menni a beszélgetésben, és csomószor utalt arra, hogy majd történni fognak köztünk dolgok” – idézte fel a diáklány, miként alakult kapcsolata a tanárával idén áprilisban, miután az a közösségi médiában üzeneteket kezdett küldeni neki.

A lap szerint olyan is előfordult, hogy a tanár óra közben írt a tanulónak, milyen jól néz ki, vagy megdicsérte a nadrágját, és hozzátette, milyen jól áll neki hátulról.

Beszéltünk intimebb témákról, és arra is utalt csomószor, hogy szexet akar. A végén már az utolsó beszélgetésünkkor úgy köszöntünk el, hogy megszervezi az »egyéni korrepetálás« részleteit es időpontját

– tárta fel a történteket a diáklány, akit elmondása szerint az egyik tanára 14 éves korában zaklatott az iskolában. A tanulónak a tanár többször is írta, hogy ne beszéljen senkinek a történtekről.

Az Óbudai Gimnázium vezetése a lap által küldött levélre nem válaszolt, de az iskolát fenntartó Észak-Budapesti Tankerületi Központ vezetője, Tamási Ilona megtette ezt. Válaszában azt írta: az adott időszakban egy volt pedagógussal kapcsolatosan folytattak le ilyen okokból vizsgálatot.

A tankerületi vezető szerint egy szülő 2024 májusában tett panaszt a pedagógus ellen, ezután az Óbudai Gimnázium igazgatója haladéktalanul belső vizsgálatot indított, ezzel egyidejűleg tájékoztatta a tankerületi központot, ahol szintén megindult a belső vizsgálat.

Az érintett pedagógus foglalkoztatási jogviszonyát azonnali hatállyal, 2024. június közepén megszüntették. Az igazgató a belső vizsgálattal egy időben megtette a rendőrségi feljelentést.