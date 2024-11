Az osztrák kancellár és a francia elnök is segítséget ajánlott Magyar Péternek, de a Tisza Párt önállóan szeretne építkezni

Péntek este az ATV Egyenes Beszéd című műsorának vendége volt Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke részletesen beszélt arról, hogy találkozott az Európai Politikai Közösség budapesti csúcstalálkozójára érkezett Emmanuel Macron francia elnökkel és Karl Nehammer osztrák kancellárral is. Mint mondta, mindkét politikus segítséget ajánlott neki a pártépítéshez, de ő az ajánlatokat visszautasította. A Tisza Párt elnöke azt mondta, hogy semmilyen külső segítséget nem kérnek, mert önállóak szeretnének maradni.

Az ellenzéki politikus elmondta, a budapesti francia nagykövetségről keresték meg, hogy találkozna-e Macron elnökkel, az osztrák kancellár pedig az Európai Parlamenten keresztül érte el. Magyar közölte, a Tisza Párt együtt fog működni az Osztrák Néppárttal (ÖVP), melynek Nehammer az elnöke. A Macronnal folytatott beszélgetésről elárulta, hogy a francia elnök sokat mesélt az európai versenyképességről, továbbá Magyar szerint mindkét politikus megosztotta vele a vízióját.

A találkozók során Magyar Péter különös figyelmet fordított a határ menti problémákra is, különösen az osztrák határellenőrzésekre és az élő ingázók helyzetére: „Fölvetettem a határ mellett álló élő ingázóknak a kérdésé, több mint 50 ezer honfitársunk naponta ingázik Ausztriában” – mondta.

Magyar beszélt a hazai gazdasági helyzetről is, élesen kritizálva azt, hangsúlyozva, hogy a gazdasági visszaesésért a kormány hibái a felelősek: „Az utóbbi kilenc negyedévben, kilenc negyedévből hatban csökkent a magyar gazdaság.” Kitért arra, hogy míg más európai országok növekedési pályára álltak, Magyarországon továbbra is visszaesés tapasztalható, és az ország GDP-je alacsonyabb, mint három évvel ezelőtt. „Jelenleg 2024 novemberében alacsonyabb a kibocsátásunk, mint 2021 novemberében” – mondta.

Az amerikai elnökválasztásról, valamint Donald Trump győzelméről szólva a Tisza Párt elnöke azt mondta: „semelyik politikusnak nem dolga, hogy drukkoljon egy másik ország választásán, de a Tisza Párt együtt fog működni az új amerikai adminisztrációval.” Utalt ezzel arra, hogy Orbán Viktor mindent egy lapra tett fel Trumphoz való közelekdésével.

A közvélemény-kutatásokról is esett szó a műsorban. Magyar azt mondta, hogy a Tisza Párt előnyéről szóló felmérések megelőlegezett bizalmat adnak a pártnak, ezért most 120 százalékon kell teljesíteniük. A pártépítésről azt mondta, hogy a Fideszből kiábrándult szakértőket is befogadná a Tisza Párt.