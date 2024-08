Magyar Péter: Ez most komoly, miniszterelnök úr? Van még lejjebb?

Múlt héten megszorításokat rendelt el az állami vállalatoknál a magyar kormány. Orbán Viktor szerdai rendeletében 5 százalékos megtakarítást írt elő az állami cégeknek, melyet az év végére, elsősorban a személyi jellegű ráfordítások terhére kell megvalósítani.

A pofátlanság csúcsa. Miközben a miniszterelnök a saját fizetését 6,5 millióra, egyes miniszterei bérét pedig 27 %-kal emeli, aközben a kormány suttyomban elrendelte az állami vállalatoknál a bérkifizetések 5 %-kal történő csökkentését…Értik, miközben az európai rekorder infláció miatt egyébként is 20-30 %-kal kevesebbet ér egyes állami alkalmazottak bére, most még el is vesz tőlük az a kormány, amelynek dolgoznak?! Két választása lesz az állami cégeknek: vagy elbocsátanak vagy bért csökkentenek