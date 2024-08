Meghalt Gyulay Endre egykori püspök

Augusztus 3-án, szombaton, a szegedi Bálint Sándor Szeretetotthonban életének 94. évében szentségekkel megerősítve elhunyt Gyulay Endre nyugalmazott szeged-csanádi püspök – jelentette be az egykori főpap egyházmegyéje, amit a szegeder.hu vett észre. Temetéséről később intézkednek.

Gyulay Endre 1930-ban született Battonyán, teológiai tanulmányait 1948–1952 között végezte Szegeden, a Hittudományi Főiskolán. A szegedi dómban szentelték pappá 1953-ban. Segédlelkészként kezet pap pályafutásán Röszkén, majd Ásotthalmon és Gyulán. 1960-ban nevezték ki plébánosnak Domaszéken. 1987-ben avanzsált püspökké, 2006-ig vezette a Szeged-Csanádi egyházmegyét. 1993-tól a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke és az egyházi ingatlanokat rendező kormánybizottság tagja.

Mint a legtöbb püspököt a Kádár-rendszer alatt, Gyulayt is beszervezte a pártállami titkosszolgálat, a nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint Bogár Zoltán fedőnéven titkos megbízottként szervezték be nem sokkal püspökké választása előtt. Gyulay azt elismerte, hogy püspöki kinevezése előtt valaki felkereste a belügytől, akivel többször is találkozott, és „aláírt valami papírt”, de azt állította, hogy nem írt jelentéseket.