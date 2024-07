Gyurcsány Ferenc: Két ellenzéki stratégia verseng most egymással

Egymással versengő ellenzéki stratégiákról értekezett Gyurcsány Ferenc a Facebookján. A DK elnöke szerint az egyik legszorítóbb kérdés, hogy miként álljon fel az ellenzék a 2026-os választásokra. „Ma abban már senki nem kételkedik, hogy egységes ellenzéki ajánlat, fellépés kell, de ennek az egységnek egyik összetevője súlyos vita tárgya: ez egyetlen ellenzéki pártot jelent, vagy több párt választási szövetségét?” – írta Gyurcsány, közbeszúrva, hogy a DK „nem is olyan régen arra törekedett, hogy legnagyobb ellenzéki párttá válva politikai centruma legyen több ellenzéki párt együttes fellépésének”, ám ezt akkor „sokan ellenszenvvel fogadták”.

Most úgy látja, hogy ugyanazoknak, akik a DK-t kritizálták, semmi bajuk azzal, hogy „egy másik ellenzéki(?) párt, a Tisza nem egyszerűen nagyobb akar lenni a többinél, hanem azt kívánja, hogy egyetlen szereplőként létezzen ezen az oldalon”. Gyurcsány ezután kifejti, hogy a demokrácia kötőszava az és, hiszen minden álláspontnak teret enged, az önkényé pedig a vagy, mivel kizárólagos.

Két ellenzéki stratégia verseng most egymással. A Tisza stratégiája, hogy VAGY ő, VAGY semmi nem változik. A DK stratégiája, hogy demokraták: baloldaliak ÉS zöldek ÉS szabadelvűek ÉS konzervatívok együttműködése kell ahhoz, hogy minden megváltozzon. Magyar Péter azt mondja: VAGY ő, VAGY senki. Mi azt mondjuk: te is kellesz, ÉS te is kellesz, ÉS te is.Magyar egypárti ellenzéket akar, mi az együttműködő, szabadon szerveződő, felelős ellenzék sikerében hiszünk. Mert ilyen országot akarunk