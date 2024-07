Így értetheted meg magad a világ szinte összes nyelvén másodpercek alatt

Beépített SIM-kártyával működik, ezáltal ingyenes és korlátlan internetet biztosít a fordításokhoz egy életen át a Vasco Translator V4 fordítógép, amellyel egy utazás során adódó bármilyen élethelyzetben kommunikálhatunk anyanyelvi kiejtéssel úgy, mint a fogadó ország lakosai.

A készenléti módban akár 180 órán keresztül töltés nélkül használható készülék külföldön a legváratlanabb pillanatokban is a segítségünkre lehet, legyen szó akár egy hosszabb nyaralásról, vagy egy néhány napos üzleti útról.

Ilyen lehet a teljesség igénye nélkül, ha például egy spanyol tengerparti város piacán a helyi jellegzetességekről szeretnénk érdeklődni az árusoktól, de az érdekes tudnivalókat, gasztronómiai információkat nem értenénk. Attól sem kell tartanunk, hogy a piac zaja miatt nem tudnánk működésbe hozni az eszközt, ugyanis a mikrofon és háttérzajcsökkentés lehetővé teszi, hogy a Vasco Translator V4 fordítógép minden kimondott szót szükségtelen szünetek nélkül lefordítson.

Egy másik példával élve akkor is nagyon hasznos lehet számunkra az innováció, ha egy olasz nagyváros, Milánó, Róma vagy Bologna sétálóutcáinak egyik ajándékboltjába térnénk be, és azt szeretnénk megtudni, hogy szuvenírként mit ajánlanak leginkább a számunkra. Így akár különleges történeteket is megtudhatunk az ott árult kerámiákról, a hűtőmágneseken látható nevezetességekről, vagy esetleg a kozmetikumokról.

A Vasco Translator V4 fordítógép akkor sem hagy cserben, ha Párizsban beülünk egy étterembe, és a ház ajánlatáról, a helyi specialitásokról érdeklődnénk, vagy épp a legfinomabb borokról kíváncsiskodnánk a pincérektől.

Gyakran előfordulhat az is, hogy csak útbaigazítást szeretnénk kérni a járókelőkről, akikkel nem beszélünk közös nyelvet. Ekkor sem kell elkeseredni, ha nálunk van az eszköz, mert a bekapcsolása után másodperceken belül tolmácsolja is a gondolatainkat az adott nyelven, a kapott választ pedig legalább ilyen gyorsan le is fordítja nekünk.

Ha a kirándulásunk során múzeumba vagy kastélyba mennénk, de a jegyekkel kapcsolatban kérdéseink merülnének fel, a Vasco Translator V4 fordítógép megkérdezi helyettünk, amit szeretnénk. Ráadásul ha a tárlat során a leiratokat, magyarázatokat sem értjük, akkor az eszköz azokat is azonnal fordítja a saját anyanyelvünkre, ugyanis fotófordítási funkcióval is rendelkezik.

Az egyedülálló minőségű fordítógép nemcsak megkönnyíti az utazásainkat, de az ott szerzett tapasztalatokat is bővítheti, hiszen olyan tudás birtokába juthatunk, amire egyébként nyelvismeret nélkül nem lett volna lehetőségünk. Sőt, a helyi beszélgetőpartnereink is értékelni fogják, hogy nem kézzel-lábbal kell mutogatniuk, hanem úgy társaloghatnak velünk, mintha valamelyik régi ismerősükkel tennék mindezt.