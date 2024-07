Egyetlen egy diák jelentkezett az ELTE földrajz–matematika, és fizika–történelem tanári képzésére is első helyen

Összesen 120 990-en jelentkeztek az egyetemek 2024 szeptemberben induló alap, osztatlan- vagy mesterképzéseire – írja az Eduline, mely a felvételi ponthatárok kihirdetése előtt pár héttel kiemelte azokat a szakokat is, amiket csak egyetlen diák írt be az első helyre.

Legtöbben, kerekítve 17 ezren első helyen az Eötvös Loránd Tudományegyetemet jelölték, é hallgatnának ott ősztől;

a második legnépszerűbb egyetem idén 9950 jelentkezővel a Debreceni Egyetem lett;

a harmadik 8395 jelentkezővel Szegedi Tudományegyetem;

a negyedik 7292 jelentkezővel a Pécsi Tudományegyetem;

az ötödik legnépszerűbb pedig a Budapesti Gazdasági Egyetem lett 6729 jelentkezővel.

Ha a nappali és levelező tagozatos, állami ösztöndíjas és önköltséges elsőhelyes jelentkezőkre szűkítjük a kört, közülük a legtöbben, 6801 fő gazdálkodási és menedzsment alapképzésre készülnek, ami évek óta letaszíthatatlan a népszerűségi lista éléről. A második legnépszerűbb helyre a pszichológia került 4948 jelentkezővel, ezután az osztatlan jogászképzés következik.

Vannak olyan állami ösztöndíjas, nappali tagozatos alapszakok is, amiket csak egyetlen diák írt be első helyen. Ezeknek döntő többsége különleges művészeti képzés, viszont gazdasági, műszaki, és még informatikai képzések is találhatóak köztük.

Ilyen gazdasági képzések lesznek a Debreceni Egyetemen (szolnoki kampusz) a turizmus-vendéglátás, a Nyíregyházi Egyetemen a gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) és az Eötvös József Főiskolán a gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) szakok.

A műszaki képzések terén egyetlen első helyre került a Debreceni Egyetem anyagmérnök, a Pannon Egyetem (nagykanizsai kampusz) vízügyi üzemeltetési mérnöki, Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem gépészmérnök (angol nyelven)

és a Miskolci Egyetem gépészmérnök (angol nyelven) képzése.

A hosszú ideje a legnépszerűbbek közé tartozó informatikai szakok közül az Óbudai Egyetem salgótarjáni kampuszán a mérnökinformatikus képzésre is csak egy első helyes jelentkezés érkezett.

Az ELTE földrajz–matematika és fizika–történelem szakos tanári képzéseire is csak egy-egy ember jelentkezett első helyen, és a pedagógusképzések közül összesen 220 ilyen osztatlan nappali tagozatos állami ösztöndíjas szak volt.