Kulturális miniszter: A világ legjobb dolga magyarnak lenni

A világ legjobb dolga magyarnak lenni – jelentette ki Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Rákóczi Szabadegyetem szombati panelbeszélgetésén, Sátoraljaújhelyen. Az MTI tudósítása szerint Hankó Balázs leszögezte, nyelvünk és kultúránk tesz minket magyarrá. „Ezek folyton érő kovászként érleltek nemzetté minket. A folyamatosan érlelt kulturális kovásznak pedig az is a feladata, hogy következő nemzedékeket is hozzá érlelje a nemzettesthez” – fejtette ki gondolatait. A miniszter azt mondta, a kultúra egyenes gerincet ad és határoktól függetlenül nemzetté formálja a magyarságot. Ehhez pedig az olyan értékőrző szervezetek, mint a Rákóczi Szövetség is hozzájárulnak.

– A nemzetünknek küldetése van, ezért az az elvárás, hogy a magyar fiataloknak törekedniük kell arra, hogy mindig jobbnak kell lenni másoknál – emelte ki Hankó Balázs, hozzátéve, a minisztérium feladata az, hogy ehhez a lehetőséget biztosítsa.

A miniszter célként jelölte meg, hogy a magyar egyetemeket a világ élmezőnyébe emeljék. Szerinte jó úton haladnak a cél elérése érdekében, tizenkét hazai felsőoktatási intézmény már a világ legjobb 500 egyeteme között szerepel.

Hankó Balázs azt mondta, a fiataloknak küldetést kell adni, legyen az akár szakképzés, akár felsőoktatás. „Mindenkinek van egy küldetése, ami a hivatásából fakad” – fogalmazott, kiemelve, hogy a fiataloknak van egy másik küldetése is, „az pedig a család, az a közösség, ami jövőt teremt nekünk”.

A miniszter közlése szerint eddig harminc intézkedéssel, 3300 milliárd forinttal segítették a családokat, ez meghaladja a bruttó hazai termék (GDP) 4 százalékát. Emlékeztetett arra is, hogy a családszervezetekkel való találkozón korábban felmerült, erősíteni kell az első gyermekek megszületését.