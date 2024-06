Az Ibiza-botrányba belebukó alkancellár közbenjárásával lobbiztak Gulyás Gergelynél az OBI és a Müller tulajdonosai

Az OBI és a Müller tulajdonosai az egykori osztrák alkancellár közbenjárásával lobbiztak Gulyás Gergelynél, a barkácsáruházlánc vezére azért, hogy a plázastop ellenére is nyithasson új üzletet Debrecenben – derült ki a Der Standard által megszerzett sms-üzenetekből. Az osztrák napilap az ügy magyar vonatkozásait megosztott a HVG-vel, amely ily módon részt vett az oknyomozásban.

A 2019-es sms-váltások az osztrák parlament vizsgálóbizottságának anyagában szerepelnek, melyet azután állítottak fel, hogy kiderült: a szélsőjobboldali Osztrák Szabadságpárt elnöke, Ausztria egykori alkancellárja, Heinz-Christian Strache egy kiszivárgott videón Ibizában egy állítólagos orosz milliárdosnővel ausztriai befektetések támogatásáról egyezkedett választási kampánypénzekért cserébe.

Az üzenetváltások az osztrák OBI tulajdonosa, Alois Wegscheider, Strache és a magyar kancelláriaminiszter között zajlottak le, néhány héttel az alkancellár bukásához vezető botrány kirobbanása előtt. 2019-ben Wegscheider az alábbi üzenettel köszönte meg Strachénak, hogy összekötötte Gulyással:

Helló, Heinz! Izgatott vagyok!!! Az ajánlásodnak köszönhetően olyan beszélgetést folytathattam Gulyás miniszterrel, amelyet jóindulat és célorientált együttműködés jellemzett. Most már elkezdhetünk a megfelelő ingatlanok után nézelődni. Gulyás elmondása szerint a jóváhagyás és végrehajtás előtt már nincs akadály.

Az OBI vezére azt akarta elérni, hogy a 2012-es plázatörvény ellenére nyithasson új üzletet Debrecenben. A HVG szerint csak néhány, nem túl bőbeszédű üzenet származik Gulyástól, ám az kiderült, hogy a miniszter együtt ebédelt az osztrák üzletemberrel.

Az sms-ekből kiderült, hogy Erwin Müller, a Müller-drogérialánc vezetője is feltűnt a lobbisták között, akit Strache Szalay-Bobrovniczky Vincével, korábbi bécsi nagykövettel, a Miniszterelnökség mostani államtitkárával kötött össze. A közvetítő sms-e szerint a német üzletlánc vezetője „nagyon hálás” volt Strache közreműködéséért, mire az alkancellár a bennfentesség látszatát cseppet sem kerülve azt válaszolta, hogy ha kell még valami, akkor csak szóljanak, hiszen hétfőn találkozik Budapesten Orbánnal.

Az sms-ekből nem derült ki, hogy az OBI és a Müller vezetőinek sikerült-e befolyásolnia a magyar hatóságokat, az viszont egyértelmű, hogy

mindkét üzletlánc a plázastop ellenére tudott terjeszkedni Magyarországon.400 négyzetméteresnél nagyobb kereskedelmi üzlethelyiséget csak abban az esetben lehet Magyarországon létesíteni, átalakítani, bővíteni, ha egy speciális eljárásban hozzájárul az a bizottság, melynek Gulyás Gergely delegálta és delegálja az elnökét és a tagjait. A bizottság összetételét eddig sohasem hozták nyilvánosságra, ahogy a döntéseit sem.

Az illetékes kormányhivatal a HVG-nek azt válaszolta, hogy a jogszabályok alapján és nem „lobbierők hatására” hoz döntéseket.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda reakciója:

„A propagandisztikus cím és képi ábrázolás ellenére a hvg.hu cikke titkos információgyűjtés segítségével is csak megerősíti a Miniszterelnökséget vezető miniszter állításait. Erre külön is bizonyítékot szolgáltat azzal, hogy az egyetlen magyarországi (debreceni) beruházás, amely a korábbi osztrák alkancellár mással folytatott beszélgetéseiben szóba kerül, soha nem valósult meg. A plázastoppal kapcsolatos hatályos magyar szabályozást az Európai Bizottság is az uniós joggal összhangban állónak találta.

Gulyás Gergely semmilyen gazdasági ügyben semmilyen segítséget sem a korábbi alkancellár hivatali ideje alatt, sem azt követően soha nem nyújtott, a plázastop bizottság munkájába pedig soha nem avatkozott be.”