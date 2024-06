12 és 10 év fegyházat kértek a férfiakra, akik maszkban és játékpisztollyal akartak kirabolni egy ékszerboltot

Vádat emelt a Pest Vármegyei Főügyészség azzal a a 40 éves B. Józseffel és a 28 esztendős társával, Sz. Istvánnal szemben, akik tavaly decemberben maszkban és játékpisztollyal akartak kirabolni egy ékszerboltot Szigetszentmiklóson. Tervükbe azonban hiba csúszott, mert a helyszínre érkező zsaruk gyorsan kiiktatták őket.

Nisóczi József, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy az elsőrendű vádlottra 12, a társára pedig 10 év fegyházbüntetést kértek.

A vádirat szerint a két elkövető azért ment be a szigetszentmiklósi ékszerüzletbe, hogy kirabolja. Egyikük gázsprayt, társa pedig egy fegyvernek látszó tárgyat vitt magával. A boltba lépve egyikük a pulthoz ment, és kezében lévő játékpisztollyal közölte az eladóval, hogy:

Ez egy ékszerrablás

Ezután egy sporttáskát tett elé és felszólította, hogy pakolja bele az aranyakat. Társa, B. József eközben az üzlet bejárati ajtajában állt meg, biztosítva ezzel a cselekmény elkövetését és fedezve a menekülési útvonalat. Az elkövetők balszerencséjére egy éppen a közelben lévő rendőri egység kiszúrta őket.

Az idősebb gyanúsított ekkor paprika sprayvel arcon fújta az egyik helyszínre érkező rendőrt, és az ajtó bezárásával is igyekezett őt visszatartani. De nem járt sikerrel, és gyorsan leteperték őt és a társát is. Amennyiben a rendőrök nem léptek volna közbe, a két elkövető több tízmillió forintot is zsákmányolhatott volna. Az ügyész elmondta még, hogy az ajtóban álló férfi nem ismerte be a bűnösségét, míg társa először elismerte a tettét, később viszont már úgy nyilatkozott, hogy nem emlékszik a történtekre.

Az ügyészség 12 és 10 év fegyházbüntetést kért a fegyveresen, jelentős értékre elkövetett rablás bűntettének kísérletével vádolt két férfire.