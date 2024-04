Gegesy Ferenc volt polgármester is elindul a választáson Ferencvárosban

Kilenc jelenlegi önkormányzati képviselő, az MSZP, a DK, a Párbeszéd és a Jobbik tagjai, illetve a Momentumból kilépett politikusok kérték fel polgármester-jelöltnek Ferencvárosban Gegesy Ferencet, aki a Magyar Hangnak megerősítette: elfogadja a felkérést.

Indulási szándékát Gegesy azzal indokolta: úgy érzi, hogy érdemben tudna segíteni a kerületnek, és míg most a Baranyi Krisztina jelenlegi polgármester vezette testületben belháború dúl, ő azt össze tudná tartani. Arról is beszélt, nem lehet megkerülni, hogy 74 éves, de úgy gondolja, hogy van olyan fizikai és szellemi állapotban, hogy jól vezesse az önkormányzatot.

Gegesy nem tart attól, hogy ha ő és Baranyi Krisztina is elindulnak a IX. kerületben, akkor a Fidesz jelöltje, Gyurákovics Andrea győzedelmeskedhet, mert „a kormánypárt a kegyelmi botrány után meggyengült a nagyvárosokban, így a kerületben is.” Azért fogadta el a felkérést, mert Baranyi nem volt hajlandó az MSZP-s és a DK-s politikusokkal még csak szóba sem állni vagy reagálni nekik.

Bár Baranyi Krisztina még a 2019-es előválasztás előtt írásba adta, hogy ha ő nyeri meg a választást, akkor egy DK-s jelöltet javasol alpolgármesternek, erre nem került sor, ami megalapozta az együttműködés milyenségét. A képviselők azért, hogy alpolgármester híján a kormányhivatal ne oszlassa fel a testületet, végül elfogadták Baranyi Krisztina jelöltjeit, ami nagy kompromisszumkészségről tanúskodik a részükről. De eltelt öt év, és a helyzet nem javult

– fogalmazott.

Gegesy Ferenc 1990 és 2010 között vezette a kerületet, az SZDSZ színeiben. Jelen állás szerint Baranyin, Gegesy Ferencen és a fideszes Gyurákovics Andreán túl két másik jelölt is indul a IX. kerületben a polgármesterségért: Kvacskay Károly (Mi Hazánk) és Cséplő Dániel (Szolidaritás). A jobbikos Szilágyi Zsolt korábban bejelentette indulását, de most ő is a Gegesyt támogató képviselők között van.

Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön egy videóban egyértelműsítette, hogy Baranyi Krisztina újraválasztását támogatja.