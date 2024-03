Kijött a friss lista, bebetonozták a helyüket a legnépszerűbb keresztnevek 2023-ban

Nem történt nagy változás a legnépszerűbb fiú és lány utónevek között 2023-ban, ez olvasható ki a Belügyminisztérium honlapján megjelent top 100-as listából. Tavaly is akadtak ugyanakkor feltörekvő és hátracsúszó keresztnevek.

Visszatértek a Dánielek a top 10-be

A fiúknál az elmúlt évtizedben egyre jobb helyeket elérő, és 2022-ben végül a csúcsra felérő Dominik megőrizte helyét az élen, tavaly 1249-en választották a gyermeküknek.

A dobogó többi fokán sem volt helycsere az egy évvel korábbihoz képest: 2023-ban is az Olivér volt a második (1140 gyerek kapta első utónévként), a Levente pedig a harmadik (1051) legnépszerűbb fiú keresztnév.

Mátékból született még ezernél is több tavaly, 1046 kisfiút neveztek el így, és ezzel a negyedik helyen állnak, ahogy 2022-ben is. A Marcellek is megőrizték a helyüket az ötödik pozícióban, de ők már becsúsztak ezer alá (984).

Az előző évhez képest tehát a top 5 változatlan maradt, de:

a hatodik helyre feljöttek a Bencék (981),

a hetedikre pedig a Milánok (961).

Ez azt is jelentette, hogy a Noelek két helyet hátracsúszva nyolcadikok (938),

a Zalánok pedig szintén egy helyet rontva kilencedikek (906).

A top 10-ben egyetlen régi-új név van, mégpedig az egy évtized után tavaly a legnépszerűbb nevek közül épphogy kicsúszó Dániel, amely most visszatért a tizedik helyre (884).

Egy hiányzója van 2022-höz képest a legnépszerűbb tíznek, az Ádám, de ezt a nevet is viszonylag sokan, 817-en választották a szülők közül, így a 11. legnépszerűbb lett.

Említésre méltó, hogy a Nolenek jönnek felfelé, és már a 17. legnépszerűbb név ez, a Bálintok nyolc helyet estek vissza, és már csak a 31. helyen vannak, a 2019-ben még 9. helyen álló Dávidok a 16. helyet csípték meg, a 2012-ben még a top 10-hez tartozó Péterek pedig már csak a 24. pozícióban találhatóak.

A top 100-as lista utolsó öt helyezettje, már kivétel nélkül kevesebb mint 100 névadással:

Kolen (99)

Bercel (98)

Imre (97)

Alexander (96)

Maxim (95)

További érdekesség még, hogy második keresztnévként legtöbben a Lászlót választották, ha választottak (359). Ebben a sorrendben a második az István (331), harmadik pedig a Noel (253).

Két új név a dobogón a lányoknál

A lányoknál nagyobb volt a mozgás a top 10-ben. A Hanna továbbra is a legnépszerűbb első utónév (903), viszont közvetlenül utána második helyre megérkeztek az Annák (901), a harmadikok pedig a Lucák (890).

Így a tavalyi ezüstérmes Lénák az ötödik helyre estek vissza (852), a bronzérmes Zoék pedig a negyedikek (861).

Ami a továbbiakat illeti:

az Emmák ugyanúgy hatodikok, mint 2022-ben (843),

és az Olíviák is megőrizték hetedik helyüket, de ők számszerűen jóval kevesebben vannak (606).

Maradtak nyolcadikok a Boglárkák (547)

és kilencedikek a Lilik (537).

A tizedik helyen pedig egy új név bukkant fel, a Kamillák népszerűsége elkezdett szárnyalni (515).

A tavaly tizedik helyen zárt Mirák a 14. helyre csúsztak vissza (469), a Szofiák pedig egy év alatt a 24. helyről a 12-ig jöttek fel (483).

Az évekig a top 10-ben lévő Zsófiák mostanra 17.-ek (456), a néhány éve még szintén nagyobb népszerűségnek örvendő Jázminok pedig a 22.-ek (405).

A top 100-as lista utolsó öt helyezettje, még 100 névadás felett:

Lora (111)

Zita (105)

Kinga (102)

Rozina (102)

Luna (101)

Második keresztnévként az Annát (401), a Zoét (329) és a Hannát (265) választották a legtöbben, de közel ilyen népszerű volt a Róza is (264).

A leggyakoribb fiú és lányneveket ezen a honlapon a lakossági számadatok között lehet böngészgetni.