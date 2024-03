15 évvel fiatalabb ismerőse helyett ugrott be forgalmi vizsgázni, lebukott

Más helyett ugrott be forgalmi vizsgázni egy férfi csütörtökön Veszprémben, de lebukott – tudta meg az RTL Híradója. Betegségére hivatkozva arcmaszkot hordott, de a vizsgáztatónak feltűnt, hogy gyanúsan profin vezet. Ezért a vizsgabiztos megkérte, hogy vegye le a maszkját. Ekkor szembesült azzal, hogy nem az vezeti az autót, mint akinek vizsgáznia kellene. A férfi később a rendőröket is megpróbálta megtéveszteni, de ez sem jött be, majd végül beismerte, hogy egy 15 évvel fiatalabb ismerőse helyett ugrott be.

Miután felmerült a gyanú, hogy a bűncselekményt az oktatóval közösen követte el a vizsgázó, így mindkettőjüket előállították és gyanúsítottként hallgatták ki őket közokirat-hamisítás bűncselekménye miatt.