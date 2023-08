Letartóztatásban marad a férfi, aki nőnek adta ki a magát, majd a neki elküldött erotikus képekkel megzsarolta az áldozatait

Meghosszabbította az Esztergomi Járásbíróság annak a zsarolással és más bűncselekményekkel gyanúsított férfinak a letartóztatását, aki több tucat férfitől csalt ki erotikus képeket.

Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy az ügyben eljáró nyomozási bíró egyetértett az Esztergomi Járási Ügyészség indítványával és bűnismétlés veszélye miatt három hónappal meghosszabbította a férfi letartóztatását. A végzést az ügyész tudomásul vette, a gyanúsított és védője azonban fellebbezett.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a nyomozó hatóság 15 rendbeli zsarolás bűntettével, 38 rendbeli csalással, és 1 rendbeli hamis magánokirat felhasználása vétségével gyanúsítja az elkövetőt.

A férfi női álnevek használatával ismerkedett a neten férfiakkal.. Számos esetben pedig arra is rávette a kapcsolatokra vágyókat, hogy erotikus felvételeket is készítsenek. Miután a bizalmukba férkőzött és megkapta ezeket, fenyegetni kezdte őket. Kilátásba helyezte azt is, hogy nyilvánossá teszi a levelezéseiket és a képeiket, vagy elküldi a munkahelyükre, családtagjaiknak, amennyiben nem fizetnek.

Az egyik esetben az elkövető valótlanul azt ígérte az áldozatának, hogy találkozik vele, ezért cserébe 80 ezer forintot kért. A sértett közel három évvel ezelőtt át is utalta ezt az összeget. Ezt követően a férfi az édesanyja orvosi kezelésének költségeire kért pénzt, ezért a férfi háromszor összesen 380 ezret utalt át.

Ezután az elkövető azt állította, hogy felbérelték arra, hogy a sértettről adatokat szerezzen azért, hogy leleplező cikket írjanak róla. A férfi félelmében összesen 300 ezer forintot utalt. Ezután az elkövető hamis ügyvédi iratokat készített, azokat megküldte az áldozatának, ennek okán ügyvédi költségre követelt pénzt. A sértett két alkalommal összesen 295 ezret utalt.

Ezután az elkövető fenyegetésére, miszerint kiadja a róla megszerzett információkat, a sértett 520 ezer forintot utalt át. A férfi a fentieken kívül is kért pénzt a visszafizetés szándéka nélkül, így az áldozata huszonhárom alkalommal utalt át különböző összegeket.