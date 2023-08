Alkohollal itatta tanítványait a gyulai karateedző, hogy fajtalankodhasson velük és pornográf videókat készítsen róluk

Lezárta a nyomozást a rendőrség annak a gyulai karateedzőnek az ügyében, aki fajtalankodott és gyermekpornográf felvételeket készített a tanítványairól. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda közleménye szerint a 68 éves férfi hat kiskorú sérelmére követett el bűncselekményeket.

Ezek között van gyermekpornográfia, kiskorú veszélyeztetése és folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak is. Azt írták, hogy H. László legfiatalabb áldozata mindössze 13 éves volt, mikor a férfi pornográf felvételeket készített róla.

A férfi lakásán tartott két évvel ezelőtti házkutatás során 1540 optikai adathordozót, 9 merevlemezt, 30 mini DV illetve VHS kazettát, valamint mobiltelefonokat és SIM kártyákat foglaltak le.

Kiderült, hogy az edzőként dolgozó férfi a gyulai klubjában, majd később a lakásában kialakított edzőteremben fogadta a hozzá érkező tanítványokat. A férfi kihasználva azt, hogy tanítványai mesterükként tisztelik és felnéznek rá, bizonyos tanítványairól pornográf tartalmú felvételeket készített, illetve esetenként szexuális tevékenységet is végzett velük.

Többször előfordult olyan is, hogy tanítványait alkohollal itatta az esetleges ellenállásuk csökkentése végett, Egy alkalommal a kiskorú ily módon előidézett – akaratnyilvánításra képtelen – állapotát használta ki, hogy fajtalankodjon vele. Volt olyan eset is, hogy alkoholtól befolyásolt tanítványát arra utasította, hogy különböző hegyes, éles harci eszközökkel végezzen gyakorlatokat, ezzel a testi épségét is veszélyeztetve.

A 68 éves férfit a rendőrség hétrendbeli gyermekpornográfia bűntettével, kétrendbeli kiskorú veszélyeztetésével és egyrendbeli szexuális erőszak bűntettével gyanúsította meg. Ezen bűncselekmények többsége olyan volt, amit gyerekekkel kapcsolatban fennálló hatalmi, befolyási viszonnyal visszaélve követett el.

A rendőrség lezárta a nyomozást, így már az ügyészségen van az ügy.