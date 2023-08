Ismét oltani kellett a Balaton melletti füstölgő szemétgödröt, közölte az RTL Híradó.

A tűzoltók vasárnap után szerda este is vízzel locsolták a területet, pedig a tulajdonos ma is földdel próbálta betemetni.

A füst és bűz miatt már tavasszal is tettek az ott lakók bejelentést. A Környezetvédelmi Hatóság most egyiküknek megerősítette, hogy ismét vizsgálódnak. Azt továbbra sem tudni, hogy pontosan ki és mit vitt oda, ami most begyulladt.

A büdös gödör történetéről itt írtunk.