Eltűnt Csőrike, az emberekre káromkodó papagáj a XI. kerületből

Több mint egy hete megszökött egy Csőrike névre hallgató papagáj a budapesti XI. kerületben, írja a Blikk. A madár egyik este egy nagyobb villámláskor ijedtében kirepült az ablakon.

A papagáj gazdája a lapnak elmondta, hogy jákópapagáj ugyanis nagyszerűen utánozza környezete hangjait, kiváltképp az autóriasztót, így hallás útján nem lesz könnyű a nyomára akadni. Hozzátette, a madár több száz szót tud, kérdésekre válaszol, különféle hangokat utánoz, sőt van hogy úgymond logikusan is megszólal, például este lefekvéskor mondja hogy jó éjszakát.

A budapesti nő arról számolt be, hogy már mindenhogyan próbálta megkeresni a papagájt – aminek egyébként megtanította a címét, tudja az utca nevét és a házszámot is. Rengeteg Facebook-csoportba feltöltötte a fotóját, madárbefogók segítségét is kérte, de idáig eredménytelenül.

A papagáj gazdája szerint a helyiek nagyon szeretik az állatot, „Csőrike rendszeresen szórakoztatja őket a rács mögül”.

Sértegette az arra járókat, azt mondta „maga hülye” vagy hogy „takarodjon innen.” Délután 4-5 óra körül már csődület volt az ablak alatt emiatt, annyira jól szórakoztak rajta, igazi műsort csinált.

A jákópapagáj tollazata szürke, farka vége piros, és egy-egy nagyobb fehér paca díszeleg a szeme körül. Csőrike különleges ismertetőjele, hogy a nyakán is kinőtt egy kevés piros toll.