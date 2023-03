Megszavazta a magyar parlament a finn NATO-csatlakozást

182 igen és hat nem szavazattal elfogadta a magyar parlament Finnország NATO-csatlakozását. 11 képviselő nem szavazott.

Svédország csatalkozásáról nem szavaztak. Ahhoz, hogy megértsük, miért, először a hátteret kell ismerni.

Az, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, korábban nem várt reakciókat váltott ki az északi országokból. Ezek az Oroszországgal határos, vagy a határhoz közel fekvő országok korábban katonailag semlegesek voltak, legalábbis nem léptek be szövetségesi rendszerekbe. A támadás után viszont Svédország és Finnország együtt kérte a felvételét 2022 május 18-án. A NATO gyorsan szerette volna a bővítést lezárni, ezért a hivatalos társulási szerződést már július ötödikén aláírták mindkét országgal.

Ahhoz azonban, hogy a két ország csatlakozhasson, minden NATO-tagországnak ratifikálnia kell a lépést, majd kihirdetni azt. Ez azt jelenti, hogy a tagországok parlamentjeinek is szavaznia kell róla. A legtöbb tagországnak ezzel nem is volt problémája, az azóta eltelt időszakban két tagországon kívül mindenki ratifikálta a csatlakozásokat.

Hamar kiderült viszont, hogy Törökország nem lesz ennyire egyszerű eset. A törököknek elsősorban a svéd csatlakozással volt problémája, az országban ugyanis a török kormánnyal ellenséges viszonyt ápoló kurdok közül sokan kerestek menedéket. A törökök kérése leginkább az volt, hogy ezeket a kurdokat adják ki Törökországnak. A finnekkel nem volt hasonló probléma, de a két ország együtt szeretett volna csatlakozni.

Azt, hogy a magyar kormány, amely elméletileg támogatja ugyan a csatlakozást, mégsem tűzte azt napirendre a magyar parlamentben, miért húzza az időt, sokan és sokáig próbálták megfejteni. Egyértelmű válasz erre nem született, de a legtöbbet az ügyről akkor tudhattunk meg, amikor bő fél évi időhúzás után a Fidesz-KDNP-frakciók vezetése egy kihelyezett frakcióülés után közölte, hogy hiába kérte Orbán Viktor miniszterelnök a két frakciótól, hogy támogassák a döntést, vita volt róla. A miniszterelnök is arra utalt, hogy a Magyarországot érő támadások lehettek a vita alapjai.

Végül a kormánypártok úgy döntöttek, hogy delegációt küldenek Svédországba és Finnországba, hogy a két ország vezetőivel találkozzanak. A delegációban vezető kormánypárti politikus nem volt, két EP-képviselőből, egy volt honvédelmi miniszter és az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke utazott ki, hogy kérdezősködjön a két országban.

Annak ellenére, hogy a kormány korábban arról beszélt, hogy megvárják a delegáció visszatérését, és utána szavaznak a két csatlakozásról, végül csak a finn csatlakozást tűzték napirendre. Valójában nem indokolták meg, hogy miért nem szavaznak a svédekről, de Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója listázta, hogy pontosan melyek voltak azok a tiszteletlenségek, amelyekkel problémájuk volt. Ezek mind az Európai Unióval kapcsolatos mondatok voltak, miközben elvileg a két intézménynek, az EU-nak és a NATO-nak nincs köze egymáshoz.

Hivatalosan senki nem erősítette meg azt, hogy a magyar és török csúszásnak bármi köze lenne egymáshoz, de érdekes egybeesés, hogy Kocsis Máté frakcióvezető mindössze fél órával azután jelentette be, hogy a finn csatlakozásról előbb szavaz a parlament, hogy azt a törökök is bejelentették. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón is elmondta, hogy támogatni fogják a svéd csatlakozást, de azt nem sikerült kihúzni belőle, hogy mikor.