Orbán Balázs leírta, mi a bajuk a svédekkel

Végre kiderült, hogy mi a baja a magyar kormánynak a svédekkel, ami miatt a törökökkel együtt már több mint fél éve blokkolják a NATO-csatlakozásukat. Maga Orbán Balázs, Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatója sietett Ulf Kristersson svéd kormányfő segítségére, aki azt kérte, mondják már meg, hogy mi a problémájuk a magyar képviselőknek. (Pár hete Hende Csaba vezetésével fideszes képviselőkből álló delegációból utazott Stockholmba tájékozódni, de nem tudták megmagyarázni, hogy miért nem ratifikálják Svédország NATO-csatlakozását.)

Orbán most három, svéd politikusoktól származó korábbi idézet írt le Twitter-bejegyzésében:

2021. március 3.

2021. június 30.

2022. május 10.

Hogy mi köze a magyar kormány politikáját bíráló mondatoknak Svédország NATO-csatlakozásához, az persze nem derül ki, mindenesetre Orbán így zárta a bejegyzését:

The Swedish Prime Minister is asking what the Hungarian MPs’ problem is.

Let me help you understand with some examples:

3 March 2021 – Ulf Kristersson (then leader of the Moderate Party, now Prime Minister):

“For the EU large parts of the job still remain to break the…

— Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) March 23, 2023