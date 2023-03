Fagytól kell védeni a virágzó gyümölcsfákat a jövő héten

Sarkvidéki eredetű levegő árasztja el a Kárpát-medencét a jövő hét elején, keddtől védeni kell az éjszakai fagyoktól a virágzó gyümölcsfákat – írta e heti agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön.

A honlapon közölt elemzésben azt írták: az elmúlt egy hét nagyrészt száraz, de egyre melegebb időjárása kedvezett a tavaszi munkáknak és a vegetáció gyors fejlődésének. Ugyanakkor a talaj felszínhez közeli rétege sokat száradt a múlt hét közepi esők óta, a Rábától északnyugatra viszont kritikusan száraz már a felső 20 centiméteres réteg. A közepes és mélyebb talajrétegek többnyire jó vízellátottságúak, az Alföld keleti és déli tájain foltokban még mindig előfordul belvíz.

A hét elejétől megszűntek a fagyok, napközben pedig 15-20 Celsius-fok közé melegedett a levegő. Az 5 centiméteres talajhőmérséklet most 9 és 12 fok között alakul, és bár jelenleg nagy területen meghaladja a 10 fokot, ez még nem tekinthető tartósnak.

Az őszi vetések jellemzően jó állapotban vannak, megindult tavaszi fejlődésük. Az őszi búza szépen bokrosodik és a repce is jól néz ki. Egyre több gyümölcsfajta virágzik, vagy áll közvetlen virágzás előtti állapotban: a mandula és kajszi mellett már az őszibarack is virágot bontott, valamint az alma és körte virágrügyei is erősen meg vannak duzzadva.

Hozzátették: a folytatásban két hullámban érkező lehűlés veti vissza a vegetáció idő előtti fejlődését, és csapadék is érkezik. A vasárnap este érkező hidegfront mögött hideg, sarkvidéki eredetű levegő árasztja el a Kárpát-medencét hétfőn és kedden erős, többfelé viharos szél kíséretében. Vasárnap estétől hétfő estig újabb 10 milliméter körüli csapadékra van kilátás, kedden és szerdán pedig hó és havas eső, zápor is kialakulhat. A hét elején napközben is 10 fok alatti hőmérsékletek lesznek jellemzőek, kedden és szerdán hajnalban pedig nagy területen hűl fagypont alá a levegő, a szélvédett területeken főként szerdán lehet mínusz 5 foknál is hidegebb.

