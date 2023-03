ASUS Zenbook 14 OLED: Tökéletes társ a tavaszi megújuláshoz

Használd ki a tavaszi napfények energiáját az ASUS OLED kijelzős laptopjaival, hiszen segítségükkel a tartalomfogyasztás mellett a produktivitás is könnyen új szintre emelhető.

A kellemesebb idő sokaknak új lendületet adhat az év hátralévő részére, ha pedig ezt egy új laptoppal kombináljuk, akkor a határ a csillagos ég. Manapság ugyanis egy laptop nem csupán az irodai munkáról és levelezésről szól, erre pedig remek példa az ASUS Zenbook 14 OLED (UX3402). Az egésznapos üzemidőnek, a hatékony hardvernek és a lenyűgöző OLED kijelzőnek köszönhetően tökéletes partner ahhoz, hogy ezt a lendületet sikerré kovácsolja.

Ablak a világra

A világ első 14 hüvelykes, 2,8K felbontású OLED kijelzőjével rendelkező ASUS Zenbook 14 OLED (UX3402) lehetővé teszi, hogy ez a paneltechnológia széles körben elérhetővé váljon a laptopok piacán és szinte bárki megtapasztalhassa és kihasználhassa előnyeit. Mivel az OLED panel minden képpontja saját fényforrásból táplálkozik, a fekete szín valóban a fény hiányát jelenti, a további színek pedig ragyognak a kijelzőn. A szinte végtelen kontraszt minden a számítógépen végezhető feladatot feldob, a fényképek élénk színekkel kelnek új életre, a tartalomfogyasztás pedig még nagyobb élménnyé válik. A 14 hüvelykes kijelző a 16:10-es képaránynak köszönhetően méretét meghazudtoló munkateret kínál, a NanoEdge kialakítás pedig rendkívül vékony kávákat és 90%-os képernyő-készülékház arány eredményezett, mely biztosítja a karcsú és kompakt formavilágot.

Az OLED technológia a szemeket is kíméli, mely nem csak az alacsonyabb káros kék fény kibocsátásban merül ki. A hosszú munkaórák és azt esti filmek sem fárasztják annyira a szemeket, mint a hagyományos IPS kijelzők esetében, így a laptophasználat egész napos élménnyé válhat.

Produktivitás felsőfokon

A kényelem rendkívül fontos, ezért az új ASUS ErgoSense billentyűzet és érintőpad megalkotásakor a páratlan beviteli élmény és kényelem elérése volt a tervezők célja. A magyar nyelvű, háttérvilágításos billentyűzet nem csak számos funkciógombot és beépített ujjlenyomat-olvasót kínál, hanem megfelelő rugózásával és útjával segíti a pontos és gyors gépelést. Az ASUS NumberPad 2.0 egy gombnyomással megkönnyíti a számok bevitelét és számológépként is használható, a 180°-ban kihajtható ErgoLift zsanér pedig nem csupán a közös munkát teszi lehetővé, hanem bármilyen felületen kényelmes gépelési élményt kínál.

A legmodernebb Intel processzoroknak köszönhetően akár az erőforrásigényesebb grafikai alkalmazásokban is kihasználható a színhű kijelző, általános felhasználás esetén pedig a hatékonyság és az üzemidő kapja a fókuszt. A sokoldalú Thunderbolt 4-es USB-C csatlakozó nem csak a gyors és univerzális töltést biztosítja, hanem kiegészítők tárházát kapcsolhatja a laptophoz. Az online videóhívások sem jelenthetnek akadályt, hiszen a MyASUS alkalmazás ClearVoice Mic funkciója kiszűri a környezet zavaró zajait, és képes felismerni, ha a laptop előtt több felhasználó szólal fel, így hozzájuk tudja igazítani ezt a zajszűrő funkciót. A Dolby Atmos támogatással rendelkező hangszórók minőségét a Harman Kardon szakértő hangmérnökei tanúsították, ráadásul a mikrofonhoz hasonlóan a másik oldalról érkező hangokat is képes megszűrni, így a vonal másik végén lévő partnerek is kristálytisztán hallhatóak.

A Zenbook 14 OLED (UX3402) a hordozható tökéletesség új mércéje. Felhasználó-központú kialakításával és az ASUS extra megoldásaival megkönnyíti a mindennapokat, a tartósságát pedig a kiemelkedően magas követelményeket támasztó MIL-STD-810H amerikai katonai szabványnak való megfelelés támasztja alá.