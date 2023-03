Kövér László tévedett, amikor a NATO és Oroszország közvetlen határairól beszélt

[E]ddig a NATO-nak Oroszországgal szemben nem volt közvetlen határa; vagy, ha volt is, akkor az elhanyagolható mértékű volt

– mondta Kövér László, az országgyűlés elnöke a Hír TV Napi aktuális című műsorában. A házelnök a finn és a svéd NATO-csatlakozási kérelemről beszélve mondta ezt, arra utalva, hogy Finnországnak valóban hosszú, 1340 kilométeres határa van Oroszországgal. Csakhogy a házelnök nem mondott igazat, vagy legalábbis tévedett a NATO-tagállamok és Oroszország jelenlegi határaival kapcsolatban.

Erre Rácz András Oroszország-szakértő hívta fel a figyelmet, és Facebook-posztjában részletesen végig is vette ezeket a most is meglévő határokat:

A valóság ezzel szemben az, hogy a NATO-nak és Oroszországnak már egy ideje elég hosszú közvetlen határa van, még ha esetleg a házelnöki pulpitusról nem is látszik jól. Ha a tengeri határokat most figyelmen kívül hagyjuk, akkor is ilyen egészen konkrétan a norvég-orosz, az észt-orosz, a lett-orosz, valamint Kalinyingrádnál a litván-orosz és lengyel-orosz határ. Ezek hossza sorrendben:

norvég-orosz határ: 195,7 km

észt-orosz határ: 294 km

lett-orosz határ: 214 km

litván-orosz határ: 297,1 km

lengyel-orosz határ: 232 km Ez összesen kicsit több, mint 1232 kilométernyi NATO-orosz határ. Ergo, a finn csatlakozással a NATO-orosz közvetlen határ nem létrejön, hanem lényegében megkétszereződik

– írta Rácz András, aki azt is hozzátette: