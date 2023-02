Szijjártó Péter: Brüsszelből újra csak szankciók jönnek

Az Európai Bizottság újabb, tizedik szankciós csomagjának bemutatásával ismét bebizonyosodott, hogy Brüsszel semmilyen segítséget nem nyújt az infláció elleni küzdelemben – közölte a tárca tájékoztatása szerint csütörtökön Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Az MTI híre szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az európai uniós tagállamok már meg is kezdték az Oroszországgal szembeni újabb büntetőintézkedésekre vonatkozó javaslat tárgyalását szerdán.

– véli Szijjártó.

A miniszter arra is kitért, hogy egyes tagországok képviselői az előző napi vitán több olyan javaslatot tettek, amelyek súlyosan veszélyeztetnék Magyarország energiaellátásának biztonságát.

Erre példaként hozta fel, hogy voltak, akik a Barátság kőolajvezetéken való szállítás ellehetetlenítését, illetve az Oroszországgal folytatott nukleáris együttműködés szigorú korlátozását szorgalmazták. Szerinte ezekkel az lépésekkel „bizony ismételten a magyar emberekkel fizettetnék meg a háború árát”, és ezért a kormány mindent meg fog tenni ezek megakadályozása érdekében.

Hozzátette: mind a kőolajszállításokat, mind pedig a nukleáris együttműködést érintő korlátozási javaslatokat visszautasítják, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy mindezek ne legyenek a következő szankciós csomag részei

A szankciók eddig nem váltak be, nem működnek, a szankciók nem jelentenek segítséget az európai gazdaságnak, nem jelentenek segítséget a béke elérése szempontjából, mégis most Brüsszelből újabb szankciós csomagot kapunk ahelyett, hogy Brüsszel abban segítene, hogy le tudjuk gyűrni az inflációs kihívást, amely most talán a legsúlyosabb kihívás az európai gazdaság előtt