Reggel mínusz 25 fokot mértek a Bükk-fennsíkon

Kedd reggel 6:50-kor mínusz 25,1 Celsius fokot mértek a Bükk-fennsíkon, a Nagy-mező Vörösmeteor töbrében. Erről a töbör mikroklímáját saját fejlesztésű eszközével folyamatosan mérő amatőr meteorológus, Kerékgyártó Róbert posztolt a Facebookon.

Kerékgyártó azt írta, a derült éjszaka, és a mérséklődő, de teljesen el nem álló szél miatt alakulhatott ki ilyen hideg a Vörösmeteor töbör mélyén. Szerinte a következő pár napban az éjszakai órákban a Fennsíkon a töbrök mélyén elég jó eséllyel előfordulhatnak újra -25, ideális esetben -30 fokos értékek is.

A hvg.hu azt is írja, hogy a töbrök, más néven dolinák jellegzetes felszíni karsztformák, tulajdonképpen mélyedések a földfelszínen, átmérőjük a pár méterestől a pár száz méteresig is terjedhet. A Bükkben több is van belőlük, mikroklímájuk pedig sajátos, mint azt a mostani mérés is mutatja. Az aljukon még nyáron is lehetnek mínuszok.