Gyopáros Alpár: A falusi csok jövőre is segíti a vidéki otthonteremtést

A falusi csok 2024. december 31-éig biztosan tovább segíti a családok vidéki otthonteremtését, ahogy a legfeljebb ötmillió forintos áfa-visszaigénylés lehetősége is tovább él – jelentette be Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

A kormánybiztos szerint a kormány a nehéz gazdasági helyzet és a háború okozta kihívások ellenére sem hagyja magára a családokat és a kistelepüléseket. A fideszes politikus kiemelte,

2600 településen érhető el a jövőben is a meglévő ingatlanokra vonatkozó felújítási és bővítési lehetőség, és továbbra is igényelhetők az ingatlanvásárlást és a vásárolt ingatlan korszerűsítését segítő konstrukciók is. Illetve továbbra is nyitva áll az áfa-visszaigénylés lehetősége.

A támogatás már egygyermekes családoknak is számottevő, de a háromgyermekes családoknál eléri a 10 millió forintot. Az áfa-visszaigénylés pedig független a gyermekvállalástól.

Módosult az érintett települések köre is, így már igénybe vehető a falusi csok Berente, Dömös, Jászkisér, Kerekharaszt, Komádi, Köröm, Kunmadaras, Mezőhegyes, Mezőladány, Söréd és Tornyospálca településeken is.