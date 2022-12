Karácsony: Amikor hajnalban ott álltam háromszáz dühös kukás előtt, az kemény helyzet volt

Egyetlen pártnak sincs vele szemben érdemi ellenjelöltje a következő főpolgármester-választásra, mondta el Karácsony Gergely a Partizánnak adott interjújában. Ő arra készül, hogy 2024-ben ő lesz az ellenzéki pártok közös jelöltje.

Karácsony arról, hogy közös jelöltként, vagy a pártok által támogatott jelöltként indul-e majd a választáson, azt mondta, a legjobb az lenne, ha a pártok hagynák, hogy ő megnyerje ezt a választást. Azt is elmondta viszont, hogy az önkormányzati választásokkal egyidőben rendezett EP-választásokon nem tudja majd egyik pártot sem támogatni, mert minden szavazóra szüksége lesz.

Budapesten a Kétfarkú majdnem akkora párt, mint a DK, mégsem oda mennek át a politikusok, mondta el Karácsony Gergely. Szerinte a mostani vándorlás nem annyira a méretről, mint inkább a nagyság sugalmazásáról szól.

A főpolgármester szerint nem a kormánynak akartak üzenni azzal, hogy a budapesti önkormányzat által üzemeltetett közterületeken nem lesz ünnepi díszkivilágítás, inkább az emberek figyelmét szerették volna felhívni arra, hogy 2023 nagyon nehéz év lesz. A jövő évre például eddig nem szereztek be áramot, azt várják, hogy lejjebb menjenek az árak.

Irgalmatlan nehéz év jön. Emberek fognak megfagyni a lakásaikban.

– mondta Karácsony. Ebben a helyzetben ő nem szeretne úgy csinálni, hogy minden van és minden lesz.

Ha mi március végén csődbe megyünk, és leáll a villamos, akkor tőlem azt fogják kérdezni, hogy hát de tavaly év végén még díszkivilágítás volt.

– mondta Karácsony, hozzátéve, hogy nyilván nem fog leállni a villamos.

Arról is beszélt, hogy a jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy dugódíjat vezessenek be Budapesten. Ez szerinte csak az egyik ok jelenleg, mert Stockholmon kívül a dugódíj sehol nem váltotta be az ígéreteket. Az emberek beárazták a költséget és ugyanúgy közlekedtek tovább.

Szerinte Budapesten minden második megtett autós kilométert nem budapesti lakosok tesznek meg, hanem az agglomerációból érkezők. Ahhoz, hogy ez megváltozzon, sokkal jobb közösségi közlekedési szolgáltatások kellenek.

A Lánchídra az átadás után nem fogják visszaengedni a személyautókat, csak a közösségi közlekedést, a taxikat és a kerékpárokat. Azért nem tiltják ki teljesen a járműveket a hídról, mert Karácsony szerint ez nem szerepelt a programjában. Azt szeretné, hogy párbeszéd legyen a város lakóival, akik fél év múlva megmondják, jó-e ez a változtatás így.

Karácsony szerint kemény helyzet volt, amikor hajnalban ott állt háromszáz dühös kukás előtt, akik nem azt a fondorlatos nyelvet beszélték, mint amit ők az interjúban, hanem annál sokkal őszintébben. Hozzá odament valaki, aki elmondta, hogy minden műszak után evett egy túrós csuszát pörccel, de már csak egy briósra van pénze. Karácsony szerint ők partnerként kezelték a kukásokat, miközben a kormány azt mondja, hogy a diákokat Amerikából pénzelik. Szerinte egyébként a mostani megállapodással még nincs elrendezve a helyzet. Ő ebben a helyzetben élte meg az elmúlt három év legnagyobb válságát, de tudtak úgy politizálni, amiben hisznek, hogy odamentek hajnalban beszélni, és nem azt mondták, hogy ők Kubatov ügynökei.