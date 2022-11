„Az ördög ügyvédje” IP-címét nem, egy szófiai lakás címét viszont megkapta az ügyészség Panamából

Nem került közelebb a Panamából beszerzett iratokkal „Az ördög ügyvédje” személyéhez a Fővárosi Főügyészség a 24.hu információja szerint. Hiába vetették be a magyar diplomáciát is, a közép-amerikai országból csak egy szófiai lakás címét és egy bolgár cégtulajdonos nevét küldték meg Budapestre, azt is jóval a nyomozás lezárása után.

A 24.hu október közepén írta meg, hogy „Az ördög ügyvédje” bírósági perében a vádlott, Czeglédy Csaba jelentette be: tudomása van arról, hogy az ügyészség jogsegély keretében Panamából próbált információkat szerezni, a kiküldött megkeresésnek és a válasznak azonban nincs nyoma a bíróságnak megküldött nyomozati anyagokban. Az ügyészség akkor azt írta, azért maradtak ki a panamai jogsegélyről szóló dokumentumok, mert a külföldi hatóságok lassan teljesítették a kérést, és csak a per megkezdése után készült el a spanyol nyelvű iratok fordítása.

A Közép-Amerikából megküldött dokumentumcsomag a napokban végül a fordításokkal együtt valóban beérkezett a Veszprémi Járásbíróságra. A 24.hu birtokába került iratcsomagból az derült ki, hogy a magyar külügyminisztérium a bogotái magyar nagykövetséghez tartozó panamavárosi hivatalon keresztül több jegyzékben is sürgette az információk kiadása miatt a panamai hatóságokat, amelyek idén nyár végére készültek el az összefoglalóval.

A panamai államügyészség alá tartozó szervek 2021 közepétől több vizsgálatot is lefolytattak azért, hogy eleget tegyenek a jogsegélykérelemnek, amely egy szexuális tartalmú felvételek és fényképek internetes terjesztésével elkövetett zsarolásos bűncselekmény miatt indított magyarországi nyomozáshoz kért segítséget. A magyar ügyészség azt szerette volna megtudni, hogy ki töltötte fel 2019. október 9-én, néhány nappal az önkormányzati választás előtt a Borkai Zsolt győri fideszes polgármester adriai orgiáján készült videókat a Vporn nevű pornómegosztóra.

Bár a Vporn oldalt a panamai bejegyzésű Siracusa Management S. A. nevű cég üzemelteti, a helyi panamai hatóságok végül arra jutottak, hogy a Siracusa Management S. A.-nak nincs sem irodája, sem jogi képviselete Panamavárosban, így nem tudnak mit kezdeni a magyar kéréssel. Azt írták, hogy a társaság címe Szófiában van, és egy bolgár állampolgár a végső tulajdonos.

A Fővárosi Főügyészség 2021 októberében emelt vádat Czeglédy Csaba ellen, azt állítva, hogy a DK-s politikus volt „Az ördög ügyvédje”, vagyis ő tette közzé a nagy botrányt okozó felvételeket. A Veszprémi Járásbíróság – elfogadta a Fővárosi Főügyészség előterjesztését – idén tavasszal tárgyalás megtartása nélkül, büntetővégzés kiadásával lényegében el is ítélte Czeglédyt, és kilencrendbeli különleges személyes adattal visszaélés elkövetése miatt egymillió forint büntetést is kiszabott rá.

A büntetővégzés azonban csak öt hónapig maradt érvényben, a bíróság szeptember 12-én hatályon kívül helyezte az elmarasztaló végzést, és bejelentette, hogy tárgyalás lesz az ügyben, amely a bizonyítási eljárással folytatódik majd jövő februárban. Czeglédy a tárgyalás előkészítő ülésén észrevételezte, hogy hiányoznak a panamai dokumentumok.

Mint arról a 24.hu korábban beszámolt, a Fővárosi Főügyészség a 2019 októbere és 2021 augusztusa között zajlott nyomozás alatt több külföldi hatóságot és céget megkeresett, hogy információkat szerezzen arról, ki állhatott „Az ördög ügyvédje” blog mögött. Mivel az oldal a Facebookon is megjelent, sőt ott a mai napig is olvasható, a közösségi oldalt üzemeltető amerikai cégtől kértek adatokat a blog fenntartójáról. Jogsegélykérelemmel fordultak a svájci igazságügyi hatóságokhoz is. Ez vélhetően ahhoz az email címhez kapcsolódott, amit a blog írója hozott létre, hogy az olvasók azon keresztül küldhessenek terhelő adatokat a „fideszes nagykutyákról”. A Hvg.hu tavalyi cikke szerint a nyomozó hatóságok minden lehetséges szálat megpróbáltak végigjárni, a blogszolgáltató WordPresst, sőt a Pornhub pornóvideó-megosztó oldal üzemeltetőit is megkeresték, csakhogy kiderült, a blog készítője többnyire a TOR hálózaton keresztül lépett be, ami biztosította számára az anonimitást. A nyomozók annak is megpróbáltak utánamenni, hogy ki tölthette fel a Borkai-videókat a Vporn nevű pornómegosztóra október 9-én. A Vpornt üzemeltető panamai bejegyzésű Siracusa Management válaszában azt írta: tudna ugyan adni egy email-címet és egy német IP-címet, de ahhoz a magyar hatóságoknak jogsegélykérelemmel kellene élniük.

Kiemelt képünkön tüntetés Borkai Zsolt egykori győri polgármestere ellen 2019. október 19-én, adriai orgiáján készült videója kiszivárgása után.