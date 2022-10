Kirúgott magyar uniós nagykövet: Méltánytalan, jogellenes és indokolatlan

A kirúgásoamat méltánytalan, jogellenes és indokolatlan eljárásnak tartom, és meg fogom támadni a rendelkezésemre álló minden jogi eszközzel.

– közölte a 444.hu kérdésére Baranyai Gábor, az energetikai kérdésekért is felelős Coreper I nagykövet, akit a tegnapi uniós csúcs alatt rúgtak ki a Brüsszeli Állandó Képviseletről.

A kirúgásról a Politico írt, és mivel egy energetikai ügyekről szóló uniós csúcs alatt történt, a feltételezés is az volt, hogy emiatt történt. A lapnak viszont több forrás is azt mondta, hogy Baranyait már régebb óta el akarták távolítani az állandó képviseletről, de a korábbi közös megegyezéses távozást visszautasította.

Baranyait azért akarhatták a lap szerint kiszorítani, mert túl jóban volt Stelbaczky Tibor korábbi képviseletvezetővel, akit valószínűleg politikai okok miatt váltottak le, miután ellenezte a kormány szankciókkal kapcsolatos politikáját.

A 444 azt is írja, hogy már Baranyai utódja is meg lehet, sőt, már a magyar parlamentben is tárgyaltak róla, mielőtt Baranyait kirúgták. Ő Molnár Katalin lehet, aki a képviselet jogi szolgálatát vezette, amikor Várhelyi Olivér volt a képviseletvezető.