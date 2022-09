Mégsem zár be a csepeli munkásszálló: 250 ember, köztük 50 gyerek lakhatása marad meg

Mégsem zár be a csepeli Zászlós szálló – közölte Facebook-oldalán Csepel polgármestere.

Borbély Lénárd azt írta:

Csepel polgármestereként sikeres tárgyalást folytattam a szállót működtető Indotek Group vezetőjével, Jellinek Dániellel , akivel nemcsak arról állapodtunk meg, hogy vállalják a téli üzemelés többletköltségét és továbbra is működtetik a megemelt árak mellett az épületet, hanem további fejlesztéseket is végrehajtanak. Ennek értelmében a bérlők mind bent maradhatnak, a közeljövőben pedig megkezdik a szálló teljeskörű felújítását, összkomfortossá és energiahatékonnyá tételét. Az önkormányzat azt vállalja, megteremti annak lehetőségét, hogy a cégcsoport településrendezési szerződés megkötésének vállalása mellett további munkásszállásokat alakítson ki a kerületben.

A munkásszálló hírére Karácsony Gergely főpolgármester nyílt levelet írt korábban Jelinek Dánielnek.

Erre a csepeli polgármester is reagált posztjában. Azt írta:

A megállapodás értelmében 250 embernek – köztük 50 gyereknek biztosított a további lakhatása.



A megállapodás hírére reagált Facebook-oldalán Karácsony Gergely is. Ő azt írta:

Oka is volt, értelme is lett, hogy a szokásomtól eltérően emeltebb hangon szólítottam fel az ország egyik leggazdagabb emberét, Tiborcz István üzlettársát, hogy egynapi profitja terhére biztosítsa a csepeli munkásszálló működését, ne tegyen utcára 200 embert, köztük 50 gyereket. Jellinek úr, bár korábban a lakókat a szálló bezárásáról értesítette, most mégis vállalja az üzemeltetés költségeit. Helyes. Az se baj, ha erről Csepel fideszes polgármesterével tárgyal, hiszen minden polgármesternek dolga most a legkiszolgáltatottabb emberek védelme. A megélhetési válságban, a növekvő szociális krízishelyzetben segíteni kötelesség, a „piaci alapú” gondolkodást igenis felülírja az emberség parancsa.