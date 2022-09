Felelősöket csak később keresnek – Badacsonynak beletört a bicskája egy 2,4 milliárdos beruházásba

Próbálják menteni a projektet: egy állami cégre bízták annak az építkezésnek az újraindítását, amelynek a pénzügyeit már a NAV és az OLAF is vizsgálja.

Már a NAV és az uniós pénzügyi csalásokkal foglalkozó OLAF is vizsgálta – több tízmilliós hűtlen kezelés gyanúja miatt – Badacsonytomajon a 2,4 milliárd forintos támogatásból indított Tátika-beruházást, a napokban viszont az is kiderült, hogy nemcsak a 2018-ban elnyert támogatási pénzek szabályos kezelése jelentett kihívást az önkormányzat számára, hanem a lebonyolítás is.

A Krisztin N. László polgármester által vezetett badacsonyi önkormányzat négy év után csak romokat tud felmutatni az építkezés helyén, holott hamarosan el kell számolni a támogatással. Ezért – hogy megpróbálják menteni a menthetőt – a Navracsics Tibor irányítása alatt álló területfejlesztési és uniós források felhasználásáért felelős tárca egyik cégének adták át a kivitelezés menedzselését.

A város az előző önkormányzati ciklusban arra nyerte el a nagy összegű uniós támogatást, hogy az egykori Tátika étterem 1960-as évekből származó, nemrégiben műemlékké nyilvánított betonépületét és a környező tóparti sétányt felújítsa, átépítse. A pályázati kiírás szerint a turisztikai fejlesztéssel két év alatt, 2020 őszére kellett volna elkészülni, de a kivitelezővel kialakult konfliktus miatt a munkák leálltak, sőt az SZ-L Bau Kft. lényegében le is vonult a területről. A befejezés kilátástalan távolságba került, az augusztus végi képviselő-testületi ülésen az hangzott el, hogy a szakértők szerint a beruházás mindössze 5 százalékos készültségi fokig jutott.

Az augusztus 31-én megtartott, rendkívüli képviselő-testületi ülést épp a Tátika-projekt miatt hívták össze. A testület egyhangúlag megszavazta, hogy a kivitelezés feladatait októberben adják át az állami tulajdonú BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.-nek, és hogy közben zárják le az SZ-L Bauval létrejött szerződést is.

A BTTF vezérigazgatója, Brájer Éva a testületi ülésen azt mondta:

Mindenkinek az az érdeke, hogy az épület elkészüljön, ne maradjon ilyen állapotban. (…) Ha az épület átadásra kerül, utána lehet majd felelősöket keresni, de a Tátika felújítását ezzel ne veszélyeztessük.

Brájer, a Fidesz egykori országgyűlési képviselője, Székesfehérvár korábbi alpolgármestere részletesen elmagyarázta a képviselő-testületnek, hogy rohammunkában, egy hónap alatt kell vitamentesen lezárniuk az előző megállapodást, mert ha nem tartják a határidőt, akkor már a BTTF sem tud segíteni egy új közbeszerzés kiírásával.

Brájer Éva a jegyzőkönyv szerint azt is elmondta, hogy a jelenlegi helyzetben nem tudni, érkezik-e egyáltalán érvényes ajánlat, és ha igen, milyen áron.

Háborús helyzetben vagyunk, senki meg nem mondja, hogy egyáltalán lesz-e vállalkozó, aki a közbeszerzési kiírásra ilyen szoros határidővel ajánlatot ad. Magyarországon a vállalkozók szeretnek nyugodtan dolgozni. Ha nincs béke és nyugalom, az nem tesz jót a projekt végkimenetelének.

Azt is közölte, hogy a kormány számos, meg nem kezdett beruházást leállított, de mivel a badacsonyi projekt pénzére sokan várnak, ezért fontos, hogy a település ne veszítse el a forrásokat. Az áremelkedések miatt arra figyelmeztette a képviselőket, hogy a projekt egyes elemeit kénytelenek lesznek majd „elengedni”. Mint mondta, van kockázata, hogy BTTF átveszi Badacsonytomajtól a projektet, de így még mindig nagyobb az esély arra, hogy az épületet felújítva át tudják adni az önkormányzatnak, mint a jelenleg fennálló helyzetben.

A Tátika-projekttel kapcsolatban már több hatóság is kiterjedt vizsgálatok indított. Először a Közbeszerzési Döntőbizottság szabott ki egy 6 millió forintos pénzbüntetést az önkormányzatra, miután bebizonyosodott, hogy a polgármester a pályázati pénzből a jegyzőnek és több városházi alkalmazottnak milliós nagyságrendű összegeket fizetett ki projektmenedzsment címén, miközben a beruházásnak volt saját projektmenedzser cége. Ezután a rendőrség is nyomozni kezdettt jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. A rendőrségi feljelentést elindító egykori alpolgármestert aztán tavaly arról tájékoztatta az ügyészség, hogy az ügy gazdasági jellege miatt a vizsgálatot átadta a NAV-nak. Az adónyomozók, mint arról a 24.hu májusban beszámolt, a badacsonytomaji képviselő-testület előző ciklusbeli és mostani tagjait ki is hallgatták. Közben megjelent az OLAF is, az uniós ellenőrök tavaly februárban tartottak helyszíni vizsgálatot a badacsonyi városházán.

A BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.-t a honlapja szerint a Magyar Turisztikai Ügynökség hozta létre a Felső-szabolcsi, Tokaji Turisztikai Fejlesztő Zrt. jogutódjaként 2019-ben. A társaság feladata a Badacsony-hegyen és a hegy körül lévő településeken turisztikai célú fejlesztések előkészítése. A BTTF tulajdonosi jogkörei év elején kerültek a turisztikai ügynökségtől rövid időre a Miniszterelnökséghez, majd a választások után továbbvándoroltak a frissen létrehozott Navracsics-minisztériumhoz.

A Badacsonytomajon zajló sorozatos botrányok és vizsgálatok egyként szerepet játszottak abban, hogy a Fidesz-vezetés úgy döntött, a korábbi képviselőt, aki közismerten jó viszonyt ápolt a település polgármesterével, nem indítja újra. Így áprilisban Fenyvesi Zoltán helyett végül Navracsics Tibor lett a Veszprém megyei 3-es választókörzet országgyűlési képviselőjelöltje, akit meg is választottak, később pedig az uniós források felhasználásáért felelős miniszterré neveztek ki.