Harminc százalékkal drágulhat az iskolai menza

Harminc százalékkal drágulhat az iskolai közétkeztetés szeptemberben az alapanyagok, a rezsi és az üzemanyag áremelkedése miatt

– erről beszélt Zoltai Anna az InfoRádióban. A Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetségének elnöke úgy véli, a kialakult gazdasági környezetben már a minőségi követelményeknek sem tudnak megfelelni.

Zoltai emlékeztett arra, hogy minden sokkal drágább lett, miután emelkedtek az alapanyagok árai, több a rezsiköltség, de a céges autókba töltött üzemanyagért is többet kell fizetni, miközben a dolgozók is fizetésemelésre várnak.

A szakmai vezető éppen ezért nem tartja szerencsésnek, hogy a kormányzat éppen most kezdte ellenőrizni a 2014-ben bevezetett szigorú szabályok alkalmazását: annak kontrollját, hogy teljesülnek-e a korcsoportokra lebontott kötelező napi energia- és tápanyagbeviteli értékek a menzákon. Zoltai Anna szerint ez a rendelet, főként a jelenlegi gazdasági helyzetben, betarthatatlan. Ezt tavasszal már jelezték az illetékes államtitkárságnak, felhívva arra is a figyelmet, hogy emiatt komoly pályaelhagyás is tapasztalható a konyha- és élelmezésvezetők között.