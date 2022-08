300 millió forint helyett 2,3 milliárd forintra nőhet a Waldorf-iskolák és -óvodák rezsiköltsége

300 millió forint helyett 2,3 milliárd forint lehet a Waldorf iskolák és óvodák rezsiköltsége – mondta el az RTL Híradójának Szabó Zoltán, a Magyar Waldorf Szövetség ügyvezetője. Ezt a pénzt nem tudják kigazdálkodni, ezért állami segítséget várnak, valamint támogatókat is keresnek.

Szabó Zoltán szerint a szövetség által fenntartott intézményekbe járó gyerekek családi háttere nagyon vegyes, ezért nem szeretnének a tandíjon emelni, inkább állami támogatásban, illetve a külsős szponzorokban reménykednek.

Az RTL riportjából kiderült, hogy az alapítványi iskolák is nehéz helyzetben. A csatorna több intézménnyel is beszélt, ám többségük nem akart nyilatkozni. Akik mégis megszólaltak, arról számoltak be, hogy már a tanév kezdetet előtt emelniük kell a tandíjakon, illetve, hogy többször is keresték már a Belügyminisztériumot, ám választ nem kaptak. A tárca azt közölte a csatornával, hogy az iskolák többlettámogatásáról majd csak a pontos adatok birtokában hoznak döntést.