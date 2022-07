„Itt már lassan Fidesz sem lesz, nemhogy ellenzék”

Jobb és baloldali függetlenek együtt

Bardócz Gábor az egyetlen olyan, frissen megválasztott képviselő, aki már az előző ciklusban is tevékenykedett. Szerinte a község látta azt, hogy mennyire rossz, amikor hiányzik az összhang a polgármester és a testület között. Volt itt minden az elmúlt három évben, és a falu felismerte, hogy ez nem jó irány – tette hozzá.

Azt is látni kell, mondja, hogy az országos politika és a helyi politika más. Az emberek itt látják, kik azok, akik valóban tesznek a faluért. Szerinte azzal, hogy a Fidesz most nem indította el a korábbi polgármesterét, belátta a hibáját. Bardócz arról is beszélt, hogy a kormánypárt a kampányban alkalmazta az „aki nincs velünk, az ellenünk van” taktikát, vagyis mindent mondtak a pártoktól független emberekre. Méltatlannak tartja, hogy álcivileknek titulálták őket, de szerinte az új fideszes csapat sem értette mindig, hogy mi zajlik a fejük felett, „ennél jobb érzésűek ők”. Azt látja, hogy „sok elmaradt dolog van Nagytarcsán. Eddig elméletileg támogatása volt a falunak a Fidesz részéről, és így jutottunk el eddig. Az emberek most úgy vannak vele, hogy akkor nézzük meg, a kormánypárt támogatása nélkül meddig jutunk. Nincs gazdája a településnek, pedig megvolt a pénz, paripa, fegyver. De nem ment előre a település.”

Bardóczék nem akarják „helyi szintre lehozni azt a stílust, ami az országban megy”. Elmondása szerint a független testületi tagok között van jobb- és baloldali is. De ez nem szokott téma lenni közöttük. Felkészült arra, hogy mindenki belemagyarázza majd a saját elméletét ebbe a győzelembe: „az ellenzék például azt mondja majd, hogy ez mekkora siker a Fidesszel szemben, a másik oldal meg álcivilezik. De egy dolgot látni kell: Nagytarcsa azokra szavazott, akik helyi szinten megpróbálják megoldani a problémákat. De ettől persze még együtt kell működni a kormánnyal”. Merthogy megoldandó probléma akad bőven, Bardócz hármat is említett: az egyik az ivóvíz, a másik a túl sok új beköltöző, a harmadik pedig az ipari parkok számának növekedése.