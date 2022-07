Lecsapott a NAV az életvitelét lottónyereményekkel magyarázó polgármester hivatalára

Házkutatást tartott a NAV a kompolti önkormányzatban a múlt héten a 24.hu információja szerint. Forrásaink szerint a kilenc nyomozó egy napon át kérdezte ki a dolgozókat és vizsgálta át az egyik uniós projekt dokumentációját, számos iratot le is foglaltak a polgármesteri hivatalban.

A házkutatás tényét a település jegyzője, Magdáné Földi Sarolta elismerte, de részleteket nem árult el.

Balázs Zoltán polgármester kérdésünkre cáfolta, hogy őt is kihallgatták volna, Budapesten. Mint mondta, a vizsgálat „abból adódott, hogy az országban a választások előtt beindult egy feljelentési hullám, ami Kompoltot is elérte.

Van egy EFOP-pályázatunk, ebben az ügyben lettünk feljelentve. Az történt, hogy a NAV kijött, áttekintette az iratokat, és egyes iratokat el is vitt további áttekintésre

– magyarázta.

Tavaly novemberben vált ismertté, hogy a romák oktatására és élethelyzetének javításra elnyert 200 milliós uniós támogatás ügyében Hadházy Ákos országgyűlési képviselő feljelentése nyomán nyomozást rendelt el a NAV. Az ügyben az Észak-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóság kezdett vizsgálódni költségvetési csalás bűntette miatt ismeretlen tettes ellen.

Az ellenzéki képviselő azért fordult az adóhatósághoz, mert szerinte a polgármester a pályázaton elszámolt programokat csak papíron tarthatták meg, a romáknak szánt pénzeket pedig valójában Balázs Zoltán költötte el, saját magára.

Kompolt polgármestere valóban feltűnően gyorsan gazdagodott az elmúlt években, a Blikk 2021 tavaszán rá is kérdezett arra, hogy miből tudja finanszírozni életvitelét, hiszen az nehezen lenne fedezhető a kétezer lakosú település vezetéséért járó polgármesteri fizetésből. Balázs azt válaszolta, hogy az elmúlt években nagyon szerencsés volt a lottón, több tízmillió forintos nyereményt tehetett zsebre. Állítása szerint egyetlen év alatt ötször is nyerni tudott a skandináv és az ötös lottón, sőt egyszer a jokert is eltalálta.

Kérdésünkre a NAV azt írta, hogy folyamatban lévő ügyről nem hozhatnak nyilvánosságra részleteket.