Gazdasági csoda: Sarka Kata és Rogán-Gaál Cecília milliárdos profitbányája még a Holdról is látszik

Brutálisan magas, 85 százalékos profitrátát ért el egy kis budai cég 2021-ben. Ez az jelenti, hogy 100 forintnyi bevételből 85-öt zsebre tudtak tenni a celebtulajdonosok, ami a hazai médiapiacon igazi kuriózum. Megmutatjuk, hogy a Sarka Kata-Rogán-Gaál Cecília páros által jegyzett bulvárkiadó sikere miért lóg ki minden épeszű piaci magyarázatból. Médiaszakmai értelemben is szolgálnak unikummal: oldalukon még a főszerkesztő nevét sem közlik.

A Naphegy tetején fut az apró és csendes Derék utca, ebben áll az az irodaház, amely otthont ad Sarka Kata és Rogán-Gaál Cecília (Rogán Antal miniszter korábbi felesége) médiavállalkozásának, a twn.hu nevű bulvároldalt üzemeltető Top News Hungary Kft.-nek.

A bejáratnál kihelyezett tábla szerint a cég a háromszintes ingatlan első emeleti stúdiójába rendezkedett be, a femcafe.hu-t kiadó Netrise Hungary Kft. szomszédságában (amely Sarka Kata párjának, Bessenyei Istvánnak a tulajdona, sőt a két cégnek ugyanaz az ügyvezetője, Sudár-Horváth Lívia), miközben a földszinti stúdióban a Sarka-Rogán páros igen jól teljesítő reklámcége, a Nakama Partners tölti mindennapjait.

Arra, hogy tavaly a Naphegynek ebben a zugában produkálták a magyar gazdaság egyik kiugró csúcsteljesítményét, semmi jel nem utal. Pedig a Sarka-Rogán páros apró médiavállalkozása, a Top News Hungary

mindössze nyolc alkalmazottal ért el tavaly több mint 1,56 milliárd forintnyi árbevételt,

ebből 1,33 milliárdnyi adózott eredményt tudott realizálni, a nyereséget pedig a tulajdonosok – a jegyzőkönyv szerint – a május 31-ei taggyűlésen hozott döntés nyomán osztalék formájában ki is utalták maguknak.

Mindez egészen kiugró, 85 százalékos profitrátát jelent egy olyan ágazatban, ahol a nagy és sikeresnek mondható hazai médiacégeké is csupán 10 és 20 százalék között mozog.

A médiacég nyilvános beszámolója szerint az 1,5 milliárdos bevétel kizárólag a főtevékenységéből, azaz a „világháló-portál szolgáltatásból” származott. Azaz nem tanácsadásból, rendezvényszervezésből vagy más egyéb kiegészítő tevékenységből – és épp emiatt lesz összemérhető a Sarka-Rogán médiacég teljesítménye más, hasonló médiavállalatokéval.

Titok marad a siker kulcsa

A hazai szabályozás szerint a „világháló-portál szolgáltatás” tételébe több tevékenység is besorolható, ezekből csak az egyik a médiaoldal üzemeltetése. Idetartozik még a „keresőoldal működtetése”, illetve a „világháló-portálokon biztosított reklámhely webgazda általi értékesítése” is.

Ugyanakkor hiába kerestünk, nem találtunk olyan adatot, amely szerint a Top News Hungary Kft. mással is foglalkozna, mint az említett bulvároldal üzemeltetése, ezért kérdéssel fordultunk céghez, van-e más bevételi forrásuk is a twn.hu-n kívül, van-e esetleg másik médiaoldal, ami hozzájuk tartozik. Arról is érdeklődtünk az egyetlen megadott elérhetőségükön, hogy mi áll a kivételes siker hátterében, de levelünkre hetek óta nem kaptunk választ Sarka Kata és Rogán-Gaál Cecília cégétől.

Azt ugyanakkor a társaság reakciója nélkül is be tudjuk mutatni, hogy miért beszélünk kivételes teljesítményről a Top News Hungary esetében. Először az olvasottsági adatok oldaláról futunk neki, és nézzük meg az ehhez hasonló méretű/tematikájú szájtok gazdasági mutatóit, azaz a twn.hu-t a vele nagyságrendileg hasonló portálokkal mérjük össze. Aztán fordítunk egyet, és a bevétel/profit oldaláról keresünk – legalábbis papíron – hozzájuk mérhető szereplőket. Annyit előre elárulunk: az eredmény mindkét esetben figyelemreméltó.

A Facebookon sem túl aktívak

A twn.hu egyébként egy kisebb bulvárportál jellemző műfajait és tartalmait szállítja:

sztárhírek,

bűncselekmények,

rendőrségi ügyek,

közlekedés,

időjárás,

érdekességek.

Politikával, közélettel nem foglalkoznak, de van sportrovat, igaz, június közepén ott a vezető anyag egy június eleji bulvársztori volt, miszerint a Barcelona focistája, Piqué megcsalta az énekes Shakirát.

Érdekes, hogy a twn.hu alig mutat aktivitást a Facebookon, a 22 ezres követő tábor – cikkünk írásakor már több mint egy hónappal korábban – május 23-án kapott legutóbb innen hírt, ráadásul a posztokhoz fűződő komment-, illetve egyéb aktivitás is feltűnően alacsony. Hirdetést nem találunk a portál saját Facebook-oldalán, sőt amikor még posztoltak, akkor sem osztottak meg napi 6–8 tartalomnál többet, de ennél kevesebb is előfordult. Érdekes, hogy ez a rendkívül sikeres cég egyszerűen nem használja a rendelkezésére álló, saját felületeket – mintha egyáltalán nem lennének érdekeltek abban, hogy a legkézenfekvőbb módon növeljék a látogatottsági adataikat.

Ehhez társulnak a hazai viszonyok közt szerénynek mondható olvasási statisztikák.

A Gemius adatai alapján például a twn.hu június 19-én vasárnap mindössze a 198. lett a magyar portálok látogatottsági listáján valamivel több, mint 12 ezer látogatóval. Pár nappal korábban, szerdán kicsivel több, mint 13 ezer látogatót vonzottak. A hónap első napján 37 ezer látogató jött, de ez a szám inkább kiugró a 10–15 ezres átlaghoz képest. Sőt, április 3-án mindösszesen 1400 olvasó kattintott rájuk.

A tavalyi évben – hiszen az üzleti eredmény erről szól – havi bontásban néztük végig a napi átlagot. A jobb 11 ezres, a legrosszabb hónap 4500-as napi átlagot hozott. Ez a teljesítmény rendre valahol a 150. és a 250. hely közti eredményhez volt elegendő a hazai portálok versenyében.

Magyarul a twn.hu a látogatottság alapján a kicsi szereplők közé tartozik a magyar piacon, miközben a kiadója olyan cégek bevételi adatait múlja felül, melyek portáljai az élbolyban vannak a látogatottsági versenyben.

300-szoros különbség

Nézzünk egy reális párhuzamot, és vessük össze a twn.hu és az igazino.hu adatait. Azért ezeket, mert a két portál nagyságrendileg a napi átlag 8–15 ezres látogatottságú kategóriában van.

Ha találomra rábökünk három hónapra 2021-ből, azt fogjuk látni, hogy

májusban a Gemius listáján a twn.hu 178 .lett, míg az igazino.hu 224.

augusztusban az igazino.hu 130. lett, a twn.hu 214.,

míg novemberben az igazino.hu 240., a twn.hu 255. helyen végzett.

Pontosabb és részletesebb összehasonlításba azért nem megyünk bele, mert csak azt szerettük volna ezzel érzékeltetni, hogy a két portál nagyságrendileg azonos ligában játszik – legalábbis olvasottsági szempontból. Csakhogy, amíg a twn.hu kiadója másfél milliárdos bevételt tudott elérni tavaly kizárólag világháló-portál szolgáltatásból, addig az igazino.hu-t kiadó Extrahálás Kft.-hez mindössze 4,8 millió forintnyi bevétel érkezett, azaz a Sarka-Rogán cég háromszázadnyi adagja. Mindkét portál nagy hirdetési ügynökséghez (sales house) van bekötve: az igazino.hu az Adaptive Mediához, a twn.hu pedig az Ads Interactive-hez. Érdekesség, hogy az utóbbi cég, amely ugyan ügyfelei közt feltünteti a twn.hu-t, látogatói adatot már nem közöl külön róla, ahogy nem szerepelteti a „kiemelt weboldalak” rovatban sem.

A twn.hu hirdetéseit értékesítő Ads Interactive tavaly valamivel több mint egymilliárdos árbevételt ért el, azaz mintegy 30 százalékkal kevesebbet mint a Top News Hungary egymagában. Ez természetesen önmagában még nem lehetetlen, hiszen egy portálnak több bevételi forrása is lehet, és a hirdetéseit saját maga is értékesítheti, ahogy kérhet pénzt az olvasóktól egyes tartalmakért, vagy publikálhat PR-cikket – hogy csak néhány példát említsünk –, igaz, a twn.hu-n ilyen lehetőségeket cikkünk írásakor nem láttunk. Visszatérve az igazino.hu-ra: lehet, hogy bevételük csak töredéke a Sarka-Rogán-vállalkozásnak, de a Facebook-oldaluk 37 ezer követővel rendelkezik, és egyes posztok alatt valódi élet zajlik: kommentek, lájkok, vita.

Ha ugrunk egy kategóriát a 10–20 ezres napi látogatottságú oldalak világából, és átlépünk ennél eggyel magasabba, akkor az életmódportál, bien.hu, illetve a gazdasági mfor.hu céges mutatóit érdemes nézegetni kicsit.

A bien.hu-t kiadó Netbase Kft. tavaly 66 milliós bevételt ért el (és 5 milliós profitot), úgy, hogy a hirdetéseiket ők saját maguk menedzselik. Az mfor.hu-t kiadó Menedzsment Fórum Kft. hasonló nagyságrendű számokat produkált tavaly: 62 milliós bevétel mellett másfél milliós profitot hozott össze úgy, hogy a cég nemcsak világháló-portál szolgáltatásból szerezte a bevételeit. Azaz a Sarka-Rogán páros portáljánál jóval magasabb elérést jelentő médiavállalkozások kiadóinak bevétele és profitja is fényévekre van a celebpárosétól. És akkor ugorjunk még egy szintet: a szintén női, illetve életmód témákat célzó wmn.hu-t kiadó WMN Média Kft. tavaly 250 milliós bevétel mellett 29 milliós profitot termelt.

Eközben a twn.hu szomszédjában, Bessenyei István cégénél is jól fialt a kiadói tevékenység, igaz, a sikerfaktor még így is elmaradt a Sarka-Rogán párosétól.

A femcafe.hu-t kiadó Netrise tavaly jól jövedelmezett: 1,25 milliárdos bevétel mellett 637 milliós profitot hozott, ez közel 50 százalékos profitráta, amely szintén kiemelkedő, noha a 85 százaléknál alacsonyabb. A Netrise egyébként több mint kétszer annyi alkalmazottal ért el szerényebb bevételt, mint a Top News Hungary 2021-ben, miközben a femcafe.hu a leglátogatottabb női portálok közé tartozik Magyarországon – a twn.hu-hoz képest a napi látogatószámuk sokszoros.

Bessenyei és 295-szörös nyereség A Bessenyei István tulajdonában álló Netrise-ról korábban többször is írtunk, megemlítve, hogy Bessenyei érkezése szinte csodát tett a femcafe.hu-val. A 2017-es 212,7 millió forintos bevétel 2018-ra 1 milliárd 492 millióra ugrott, de ami egészen elképesztő, hogy a nyereség a 295-szörösére, 768,4 millió forintra nőtt. Bessenyei a 2018-as év után 724,2 millió forintos osztalékot hagyott jóvá magának, majd egy évvel később a nagy menetelés folytatódott, ekkor az osztalék már meghaladta 870 millió forintot. A koronavírus éve 2019-hez képest minimális csökkenést hozott a nettó értékesítésben, de a cég adózott eredménye még meg is ugrott: a Netrise Hungary Kft. forgalmának 57,1 százalékát könyvelhette el adózott eredményként. Ez igazi bravúr, pedig magasan volt a léc, hiszen 2019-ben ez az arány 52,4 százalék volt.

Lenyomják még Mészáros Lőrincet is

Ha pénzügyi oldalról közelítünk, akkor azt látjuk, hogy Sarka Kata és Rogán-Gaál Cecília médiacége, ha nem is a legnagyobb, de a jelentősebb hazai sajtóvállalkozások között lehetne.

Csak néhány példa:

a Sarka-Rogán cég profitja egymagában meghaladta a legnagyobb magyar sales house, az Atmedia teljesítményét (1,19 milliárd), ráadásul ehhez az utóbbi cégnek közel 42 milliárdos bevételre volt szüksége.

Marquard Média Kft. tavaly 1,46 milliárdos bevételt realizált, ez 64 milliós nyereséget jelentett. A kiadó több printlapot is megjelentet (Éva, Joy), de övék a twn.hu-hoz képest többszörös látogatószámot vonzó evamagazin.hu is.

A Népszavát és a nepszava.hu-t is kiadó XXI. Század Kft. 1,8 milliárd forint bevétel mellett ért el 44 milliós nyereséget.

A Femina Média Kft. a kiadója a Gemiusnál jellemzően az első tízben szereplő femina.hu-nak: ők 668 milliós bevétel mellett 34 milliós profitot realizáltak.

Az általunk megtekintett nyilvános beszámolókból az a – messze nem reprezentatív – kép bontakozik ki, hogy a legjobban teljesítő, nagy médiacégek profitrátája 10 és 20 százalék között mozog, ami egyébként javulás a néhány évvel ezelőtti helyzethez képest. Ha átugrunk egy másik ágazatba, az építőiparba, ott is hasonló nagyságrendekkel találkozunk: a Válaszonline 2020-ban állította sorba a közpénznyelő építőipari cégeket: a Szíjj László-féle Duna Aszfalt valamivel 15 százalék feletti profitrátát ért el az előző évben, még a Mészáros család érdekeltségei 13,37 százalékos profitrátával büszkélkedhettek.

Ehhez képest a Sarka-Rogán cég profitrátája ráadásul évről évre emelkedik: 2019-ben még „csupán” 61 százalékos volt, 2020-ban már 82,5 százalékos, tavaly pedig 85 százalékos lett.

Nem tudunk semmilyen párhuzamot hozni a hazai médiacégek általunk megtekintett számaiból, amely akárcsak hasonlóságot mutatna a Sarka-Rogán páros gazdasági mutatványával, olyan ez mintha egy kocsit (a teljes magyar médiapiacot) versenyeztetnénk egy repülővel.

Mindezt úgy érték el, hogy a twn.hu-nál még a főszerkesztő nevét sem tüntetik fel, de egy szerkesztőségi telefonszám sem szerepel az oldalon.

(Disclaimer: az egyebek mellett a 24.hu-t is kiadó Central Médiacsoport Zrt. 2021-es árbevétele 13,3 milliárd forint, ebből keletkezett adózott eredménye 1,67 milliárd forint, profitrátája 12,6 százalék volt.)