Márki-Zay Péter: Jobbközép néppártot építünk

Jobbközép néppártot építünk – írja Facebok oldalán Márki-Zay Péter.

Éppen most van itt az ideje, hogy egy a jobboldaliak széles körében is elfogadható párttal erősödjön az ellenzék, ahol a korrupció vagy a szélsőségesség fel se merülhet.

Fontos, hogy létrejöjjön egy jobbközép szavazóknak elfogadható néppárt, amely az Európai Néppárt hazai partnereként két év múlva elindul az EP-választáson, és addig is teljes erővel szervezi az ellenállást, valamint kiáll a politikai okból meghurcolt ellenzékiek mellett. Nem engedhetjük el azoknak a fiataloknak a kezét, akik az elmúlt hetekben annyi munkát tettek a rendszerváltásba