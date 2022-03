Hivalkodó román színei miatt támadják a kétfarkúak buszváróját

Leányfalun építettek egyet a passzivisták, de a kék-sárga-piros-zöld színkombináció kiverte a biztosítékot egy ismeretlennél.

Fideszes és ellenzéki településvezetők is szoktak tiltakozni a Magyar Kétfarkú Kutya Párt által ácsolt buszvárók ellen, olykor el is bontják azokat, de az Átlátszó egy egész unikális helyzetről írt szerdán. Leányfalun is készítettek lécekből egy esővédett várót, azonban ezúttal nem a létével, hanem a színével volt gond.

Kövesdi Miklós helyi önkormányzati képviselő, valamint a párt mostani egyik jelöltje a Facebook-oldalán osztotta meg, hogy egy ismeretlennek a következő volt a baja az építménnyel:

hivalkodó román színre festették.

Az alá nem írt levél szerzője arra kérte Adorján András polgármestert, hogy két héten belül tegyen valamit, vagy más fórumokhoz fordul. Kőkemény érvei is vannak:

Vagy a munkások vagy a megbízóik nyílt provokációja ez, mert, mint a törvény mondja, idegen állam felségjeleit egy másik országban csak állami ünnepek alkalmából lehet kitenni.

Az Átlátszó szerint pár kilométerre áll egy hasonló buszváró 2018 óta, arra nem panaszkodott senki. Az új leányfalui létesítményre sem érkezett panasz. A polgármester még nem reagált a történtekre. Kövesdi pedig igazi kétfarkús magyarázattal állt elő, felhozva a párt korábbi járda- és építményfestéseinek színvilágát, így érvelve:

Számításunk bejött. A külvilág azt hitte, intellektuálisak vagyunk, valójában azért választottuk a sárga, kék, piros és zöld színeket, hogy ha bármikor támogatni kezdene minket a román titkosszolgálat, a zöldet egyszerűen átfestjük, és voilá: az országot ellepik a román nemzeti színek.

Végezetül annyit, hogy a román trikolóros zászló kék-sárga-piros, álló sávokból áll, míg a botrányos buszváró kék, sárga, piros és zöld színekből.