Bódénak nevezte és elbontatná Pécs a kétfarkúak buszváróját

Az MKKP újra színes buszmegállót állított fel egy pécsi téren, de az önkormányzat szerint az egy kalyiba.

Újabb akciót hajtott végre Pécsen szerdán a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP): egy színes, fából ácsolt buszvárót ácsoltak az Ágoston térre. A Szabad Pécs beszámolója szerint hamar megjelentek a közterület-felügyelők, majd a rendőrök is. Arra kérték a kétfarkús passzivistákat, hogy bontsák el az engedély nélküli építményt és távozzanak. Később egy önkormányzati közlemény arra kérte őket, bontsák el az építményt és helyezzék el ott, ahol haszna is van.

Csütörtökön aztán újabb városházi közlemény jött ki, ezúttal már keményebb hangnemben. Zömmel arról szólt, milyen sok buszvárót telepített a városvezetés, illetve megfeddték a kétfarkúsokat. Azt írják, a közterület-fenntartó Biokim Nkft. csak idén nyolc új buszvárót helyezett ki, valamint hármat felújított. Továbbiakon is gondolkodnak, ahol van erre lakossági igény. Megjegyezték, az Ágoston térről nem kaptak igényt. Az önkormányzat arra kér mindenkit, mielőtt gerillaakciókba kezd, inkább egyeztessen velük. Így zárul a közlemény:

Fentiek miatt azt kérjük az Ágoston téri buszmegállóba előzetes egyeztetés és engedély nélkül felépített, a belvároshoz közeli városképtől idegen bódé tulajdonosaitól, hogy az ott létesített színes kalyibájukat bontsák vissza, majd az önkormányzattal egyeztetett helyszínen, a szükséges engedélyek megszerzése után építsék fel. Ezzel biztosítható, hogy önzetlen felajánlásuk és társadalmi munkájuk a lehető legtöbb pécsi kényelmét szolgálja a jövőben.

Horváth Tamás, a környék önkormányzati képviselője amúgy támogatja a kétfarkúak buszváróját, de ő is arra kéri a passzivistákat, hogy szerezzék be hozzá a megfelelő engedélyeket.

Érdekesség, hogy az MKKP már négy éve is felhúzott egy építményt az Ágoston térre, akkor még fideszes volt a városvezetés, de azt is elbontatták. Sőt, többszöri próbálkozás után Orfűn sikerült kettő várót is felállítaniuk az elmúlt években, mindkettő a helyén maradhatott.