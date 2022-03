Szabó Tímea: Ügyészségi iratok utalnak a Bús Balázs és Vizoviczki közötti korrupciógyanús kapcsolatra

Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke, az ellenzéki óbudai képviselő-jelöltje arról beszélt kedd déluán egy a Facebookra feltöltött videóban: hivatalos jegyzőkönyvek utalnak arra, hogy a Fidesz-KDNP-s Bús Balázs akkori óbudai polgármester, mostani képviselő-jelölt kenőpénzt fogadott el Vizoviczki László alvilági diszkókirálytól.

Szabó emlékeztetett, hogy a Vizó néven ismert üzletember a 2000-es évek elején jelent meg a Hajógyári-sziget déli részén, és több szórakozóhelyet is nyitott. A 2000-es évekre Vizoviczkinek akkora birodalma volt, hogy milliókat szánt arra, hogy rendőröket és rendőrfőnököket kenjen meg – tette hozzá a politikus. A tanúvallomások alapján Vizoviczki többször tartott bulikat a Fidelitasnak, ezeknek Hende Csaba és Bús Balázs voltak a fővédnökei, emelte ki. Vizoviczkit később hivatali vesztegetés és egyéb bűncselekmények miatt letartóztatták, és jelenleg is a börtönbüntetését tölti.

A videóban szemlézett, a Központ Nyomozó Főügyészségen készült jegyzőkönyvek szerint az egyik koronatanú azt mondta, hogy Vizoviczki biztonsági főnöke volt a közvetítő a fideszes polgármester és az üzletember között, és amikor találkozni akartak, azt „diszkónapokra szervezték, és a VIP szobában találkoztak”.

Az egyik részlet szerint

Bús Balázs helyettese (…) is járt a szigetre szórakozni, és VIP szobákban voltak, ugyanúgy, mint a Bús Balázs. Ezt ingyen kapták, ingyen pia, félmeztelen táncos lányok a jacuzziban. (…) Taxival érkeztek a szigetre, amit mi rendeztünk, és taxival mentek el, már alkoholos állapotban volt a Bús Balázs, főleg, amikor legutoljára láttam.

A tanúvallomás szerint „a főpolgármester úrhoz is volt valami patentja. Vizoviczki nála is próbálkozott – Tarlós Istvánnál –, de őt nem tudta megtörni. De a Bús Balázzsal kimondottan jó kapcsolatuk volt”. A koronatanú arról is beszél, hogy az óbudai önkormányzat dolgozói számára 4-5 VIP-kártyát állítottak ki, ebből egyet Búsnak és egyet a helyettesének.

Ennek fejében a polgármesteri hivatalban dolgozóknak az volt a dolga, hogy lakossági bejelentéseket intézzenek, különböző engedélyeket kaptunk gond nélkül, és egyetlen egyszer sem kaptunk büntetést sem az önkormányzattól. (…) Mi mindent csinálhattunk, amit csak lehetett azáltal, hogy a Bús Balázst lefizettük.

Szabó Tímea felhívta a figyelmet arra, hogy egy eljárásban a gyanúsítottnak nem kötelező igazat mondania, a tanúknak azonban igen. Ez azért érdekes, mert a jegyzőkönyvben szereplő gyanúsított kéri, hogy „a jelen ügyben gyanúsítotti minőségemben tett valamennyi nyilatkozatomban tekintsék tanúvallomásom részeként”.

A Párbeszéd politikusa úgy véli, joggal merül fel a kérdés, hogy 2012-ben, amikor megkezdődött a rendőrségi eljárás, és ilyen mondatok hangzottak el Bús Balázs állítólagos lefizetéséről, akkor Polt Péter legfőbb ügyész indított-e eljárást, és ha nem, miért nem. A jegyzőkönyvben leírtak ugyanis hivatali visszaélésre utalnak, amelyért öt évig, minősített esetben nyolc évig terjedő börtön jár.

Ezzel együtt Szabó Tímea felszólította Bús Balázst is, hogy azonnal valljon színt, hogy elfogadott-e kenőpénzt Vizoviczkitől.