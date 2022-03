Kovács Gergely: Eljutottunk oda, hogy a Fidesz azt csinálja, mint mi

A billegő körzetekben a listás szavazatok fontosságát hangsúlyozzák – mondta a 24.hu-nak Kovács Gergely, a Kétfarkú Kutya Párt listavezetője, aki ezért nem bánja, ha a listán rájuk szavazók az ő körzetében az ellenzéki Hajnal Miklóst választják. Állítja, ha választhat, inkább a parlamenti életet kívánja, viszont túl sok egyezkedést mégsem akar az ellenzékkel. Mit mondana Orbán Viktornak? Dobrev Klára jobb lett volna az ellenzék számára, mint Márki-Zay Péter? Miért tartja a politizálás legaljának, amit Jakab Péter csinál? Megannyi kérdéssel érkeztünk a Kutya Párt főhadiszállására, ahol az a jelenet fogadott minket, hogy épp verik a dinót, akit a Békemeneten is megcsócsáltak, a pártelnök meg kamerázza.

Arra értünk ide, hogy verik a dinót.

A választási programunk része az átláthatóság és a tisztább közbeszerzések elérése, de úgy tűnik, ezek nem különösebben érdeklik az embereket. Ezért egy dinó fogja elmondani ezeket videókban, miközben verik – így talán jobban odafigyelnek rá.

A dinó amúgy direkt azért ment a Békemenetre, hogy balhé legyen?

Á, nem hiszem. Egy 18 éves srácról beszélünk, egyszerűen csak elment. Sokáig nem is mentek rá, húsz percet tök nyugisan békemenetelt. Ott kezdődött a feszültség, hogy gyűjtött nekünk aláírást, és ezért került rá kutyapártos matrica, ezt pedig kifigyelték. Akkor szabadultak el az indulatok.

Nem az lett volna a meglepő, ha ettől mindenki nyugton marad?

Ő alapvetően egy dinó, nem kéne bántani. A lényeg, hogy amennyire én ismerem ezt a srácot, és már legalább tíz percet beszéltem vele, abból nekem nem úgy tűnt, hogy azért ment oda, hogy belekössenek.

Előzetesen tud ezekről az akciókról?

Erről nem tudtam. Arról sem tudtam, amikor a csirke odament a Karácsony Gergőhöz. Kicsit úgy tűnik, hogy elvesztettem a kontrollt a párt felett.

Jó néhány hónapja folyik a kampány, de a Kutya Párt nem látszik, nem látjuk a plakátokat, a fórumokat. Elengedték a dolgot?

A Rózsa Sándor Népi Közpénztékozló Alap pályázataira összepontosítottunk, ezekkel nagyon sok meló van, közel száz pályázat nyert. (Ennek célja, hogy a pártnak az egy százalékot meghaladó választási eredménye miatt utalt állami támogatást „értelmes dolgokra” költsék. 2018-ban mintegy 150 millió forintot osztottak szét különböző szervezetek között – a szerk.) Sokan pedig az ukrán segítősátornál önkénteskednek. A plakátokkal kicsit tényleg belassultunk, ezek most érkeztek meg. De mire az interjú megjelenik, szerintem már kint lesznek az utcákon.

Korábban azt mondta, hogy a lista az, ami számít, nem az egyéni voksok.

Persze, ez így is van. Nem fogok sírni, ha a Kutya Pártra szavazók egyéniben Hajnal Mikire voksolnak. A kutatás szerint szoros verseny várható közte és Fürjes Balázs között.

Azt mondja akkor a kutyapártos szavazóknak, hogy ne szavazzanak önre a választókerületében?

A taggyűlési döntés szerint visszalépések nem lesznek, de a billegő körzetekben a listás szavazatok fontosságát hangsúlyozzuk.

Ön betartja ezt az irányelvet? Egyéniben nem fog magára szavazni?

Valószínűleg magamra szavaznék, de miután Csillebércen az osztatlan közös tulajdonok miatt nehéz bejelentkezni, így a VI. kerületben voksolok.

Hajnal Miklós győzködte, hogy lépjen vissza?

Kérdezgetett erről, de nem volt lófej az ágyamban. Nekem tényleg mindegy, hogy 7 vagy 10 százalékot kapok, de annak örülnék, ha ellenzékiek nyernének. Nem feltétlenül Miki kerületi teljesítménye miatt.

Kit tart alkalmasabbnak országgyűlési képviselőnek: Hajnal Miklóst vagy Fürjes Balázst?

Fürjes Balázs a Fidesszel szavaz, Miki pedig nem. Így emiatt utóbbit.

Tudom, hogy nagyon fiatal, és nincs komoly tapasztalata, de itt most nem ez a lényeg, hanem az, hogy kinek lesz többsége az Országgyűlésben.

A parlamentbe bekerülést mennyire akarja a Kutya Párt? Akarja-e egyáltalán?

Megpróbáljuk.

És ha lehetne választani, hogy 4,5 százalékot kapjanak vagy 5,1-et, akkor melyiket szeretné? Mi lenne a jobb?

Az 5,1-et. Szeretnénk tényleg bekerülni.

Biztos, hogy jó a parlament a Kutya Pártnak?

Kipróbálnánk szívesen. Amikor bekerültem az önkormányzatba, még nem nagyon tudtam, hogy mit csináljak, de most már sikerült feltalálni magam. Viccesebbnek lenni a mostani felhozatalnál könnyebb lesz, és akár még úgy is alakulhat, hogy a mi szavazatainkon is sok múlhat.

Amikor legutóbb interjút adott a 24.hu-nak az volt az utolsó kérdés, hogy mit csinálnának először a parlamentben. Emlékszik, mit válaszolt?

Elutazunk nyaralni egy évre?

Nem. Hanem azt, hogy kivinnék a hajléktalanoknak az olcsó parlamenti büfékaját, de a többit még nem tudta. Mostanra körvonalazódott még valami?

Szeretnénk előrelépni a közbeszerzések tisztaságával és az átláthatósággal kapcsolatban.

Ennyi?

Szerintem felesleges olyan dolgokat mondanunk, amiket úgysem fogunk tudni megvalósítani. Valószínűleg nem mi nyerjük majd meg a választást, szóval minek írjunk le egy 100 oldalas egészségügyi vagy oktatási programot? Egy-két dolgot viszont talán el lehet érni, mi ezekre megyünk rá.

A XII. és a II. kerületből van olyan konkrét ügy, amivel a parlamentbe kerülés esetén foglalkozna?

A legnagyobb probléma pont a közbeszerzések körül van a XII. kerületben. Képesek voltak csinálni egy céget, aminek a bevétele háromnegyede a Hegyvidékről érkezik. A kerület sokmilliárdos támogatást kap évente, de például a Normafa-projektbe belenyomott sokmilliárd forint nem jó irány. Ennek a területnek éppen az a legnagyobb baja, hogy mindenki ide jár kirándulni. Nem biztos, hogy szükség volt még egy sígyakorló pályára, egy hóágyúra meg látogatóközpontra, tanösvényre.

Lesz vita a jelöltek között a választókerületben? Úgy tűnik, hogy ön is, Hajnal Miklós is, Fürjes Balázs is szeretné.

Nekem is írt a Hegyvidék TV, válaszoltam is a kérdéseikre. Nekem bármikor jó lenne. Viszont választ már nem kaptam, egyelőre nincsen időpont.

Fürjes Balázs valóban szeretne vitázni?

Elég sokszor megígérte. Szerintem ő tudna is, de lehet, hogy központilag meg van neki tiltva.

Arról mi a véleménye, hogy Hajnal Miklós azt mondta, ő igazból Fürjes Balázzsal kettesben szeretne vitázni? Nem vette ezt zokon?

Nem igazán. Nem velünk van a baja, hanem Gődényékkel. Én sem mentem el olyan beszélgetésre, ahol ő ott volt. De az LMP-ből kilépő Hajdu Máriával is fura lenne vitázni. Ő az ellenzéki szövetség tagjaként jutott be az önkormányzatba, de három mondatot nem tudok mondani arról, mit csinált eddig. Eddig egyetlen aktivistája nem volt, most pedig sátrakat látok a nevével, és rengeteg ember dolgozik a keze alá.

Hajdu az LMP-ből történő kilépésének indokául Hajnal Miklós diplomaügyét nevezte meg. Le kellett volna mondania emiatt Hajnalnak?

Nekem sincs diplomám, ő viszont úgy tett, mintha lett volna. Ez béna volt. Felőlem ettől még elindulhat, de megértem azokat a szavazókat, akiket ez zavart. Kimondta konkrétan, hogy diplomája van?

Nem, de közgazdászként hivatkozott magára.

Nem értem, hogy miért, ezek a dolgok úgyis kiderülnek. De hogy a diplomaügy miatt lépett ki Marcsi, azt azért viccesnek tartom. Ül otthon és felkúrja magát, hogy Mikinek nincs diplomája? Ezt nehezen tartom elképzelhetőnek.

Lelkiismeret-furdalása lenne, ha Fürjes Balázs nyerne pár százalékkal?

Miután mondom, hogy nekem nem fontos az egyéni, ezért nem. Akik ezek után is rám szavaznak, azokkal nem tudok mit tenni, ők nem akarnak akkor Hajnalra voksolni. Amúgy jó lenne mondani olyan dolgokat, amiket Miki elért, feltárt, csinált, de nem nagyon tudok ilyeneket. Könnyebb lenne így neki is kampányolni. De vannak a XII. kerületben olyan momentumosok, akikről tudok pozitívumot mondani.

Térjünk vissza az országos dolgokra: parlamenti képviselőként mi lenne a zsánere? A Tölgyessy-féle csúcsértelmiségi vagy a Torgyán József-féle stílus áll közelebb önhöz? Esetleg Zagyva György Gyula?

Torgyán jó volt, nem? Amúgy nem könnyű ezek közül választani.

Torgyán? Szóval akkor most Jakab Péter a kedvenc? Ő viszi leginkább a Torgyán-vonalat, nem?

Tőle vagyok a leginkább ki! Nekem ez a politizálás a világvége. Hogy ki tud jobban beszólni a másiknak. Erre épít népszerűséget, hogy kocsmai szinten beszól Orbánnak. Ez a teljesítmény alja.

Ő azt mondja, hogy az embereket képviseli.

Persze, ő kifejezi egymillió dühös ember haragját a parlamentben. Csak nem egymás szidásáról kellene ennek szólnia. És nem az emberek feldühítéséről. Közben meg arról beszélnek, hogy miért nincsenek értelmes viták.

Játsszuk el, hogy az első parlamenti beszédére készül. Mit mondana?

Ezt még nem találtam ki.

Mi jönne zsigerből?

Még egyeztetnem kell a kutyámmal, mégiscsak ő a miniszterelnök-jelöltünk.

Milyen témában kérdezne?

Tényleg nem tudom.

Ez nem baj?

Majd kitalálom addig.

Sima Fidesz-többség mellett is van értelme bekerülni a Parlamentbe? Hiszen az ellenzéki javaslatokat valószínűleg ismét csuklóból söpörnék le, miközben az önkormányzati mandátumáról le kellene mondania, pedig azt a munkát megszerette, és hasznosnak is tartja. Lenne így értelme bemenni a parlamentbe?

Ez valóban nem a legkedvezőbb forgatókönyv, de azért országgyűlési képviselőként nagyobb nyilvánosságot kaphat egy-egy ügy.

Dinókosztüm is lesz a Tisztelt Házban?

Mindenféleképpen! Fontos lenne, hogy állatok is legyenek a Parlamentben. Azt megígérhetjük, hogy Kövér László minden nap kiküld majd minket, a fizetésünket pedig a büntetésekre költjük el.

Ha viszont – tegyük fel – nem Fidesz-többség lenne, akkor komoly nyomás nehezedne a Kutya Pártra. Ebbe belegondolt? Ha önök lennének a mérleg nyelve, ha az ellenzéknek csak önökkel lenne meg a többsége. Akkor aztán csörögne a telefon non-stop.

Majd kikapcsoljuk a telefont. Ha minden nap hívogatnának tárgyalni, az nem lenne jó.

Ez lenne pedig.

De akkor legális lenne a fű, mert azt el tudnánk érni. Szeretnénk a közbeszerzéses dolgot is átvinni. Érthetetlen az is, amit a vagyonnyilatkozatokkal művelnek, és ezt az ellenzéktől sem hallom, hogy meg kéne változtatni. Pedig ebben a formában semmi értelme. Nincs következménye, ha valaki nem tünteti fel benne a valós vagyonát.

Az is probléma, hogy nincsen igazán felelősségük a képviselőknek egy rossz döntés esetén. Mondjuk utólag kiderül, hogy féláron adtak el egy ingatlant. Mi van ilyenkor? Semmi. Úgy szavaznak sokszor az önkormányzati képviselők is, hogy nem értik a rendeletet, vagy egy tulajdoni lapot, egy építési szabályzatot. Kellene erre valami képzés.

Akkor gondoljuk végig kicsit ezt: bejutnak a parlamentbe, bemegy a büfébe, és valahogy Orbán Viktor mellé sodródik.

Úristen!

Ott állnak, megnézik egymást. „Jó napot, Kovács úr! Jó, napot, Orbán úr!” Innen mi jön?

Ez megint egy olyan kérdés, amire nem tudom még a választ.

Mit vágna hozzá kapásból?

Talán azt, hogy olcsó az a büfé, de azért még lehetne lejjebb vinni az árakat. Hogy még olcsóbban adhassuk a hajléktalanoknak az ételt.

Ahhoz mit szól, amikor az ellenzék ellenzékének bélyegzik a Kutya Pártot? Sérti?

Abból, amit mi csinálunk és mondunk, nem ez következik. De ha már itt tartunk, akkor inkább a pártok ellenzéke vagyunk. Mi azoknak vagyunk opció, akik nem kérnek a két nagy tömbből, és nem a Covid-diktatúrától rettegnek. Ugyanakkor volt egy négyezer fős, nem reprezentatív belső kutatásunk, amiből az derült ki, hogy azért szavaznak ránk a támogatóink, amit csinálunk, és nem valaki, vagy valami ellen. Tény viszont, hogyha az ellenzék béna, akkor népszerűbb a Kutya Párt.

Ezt minek tudja be?

Főleg annak, hogy nem sikerült az együttműködés a megválasztott miniszterelnök-jelölt és bizonyos pártok közt. Az előválasztás után nem volt a pártok érdeke, hogy Márki-Zay Péter nagyon sikeres legyen.

Ettől a darálástól amúgy nem félnek? Hogyha bármilyen együttműködésre lépnének az ellenzékkel, akkor ugyanígy járnának?

Épp ezért nem mentünk bele ilyen megállapodásokba, ezért indulunk külön. Ha lesz frakciónk, külön frakció lesz.

Hogy emlékszik arra az őszi telefonra, amikor Márki-Zay meg akarta győzni önöket arról, hogy ne induljanak külön?

Pár perc volt az egész. Felhívott, mondta az ötletét, hogy ő megpróbálna nekünk egy helyet szerezni. Mondjuk, utólag biztos, hogy jól döntöttünk, mert úgy tűnik, ha akart volna, akkor se tudott volna. Ezt anno megbeszéltük a pártban, hogy nem szeretnénk ilyet, mi akkor egyszerűen elbuknánk a szavazóinkat, ha az MSZP-vel együtt indulunk. Nem volt veszekedés, de elmondtuk, hogy nem, ő pedig elmondta, hogy akkor azért fog kampányolni, hogy ne ránk, hanem rájuk szavazzanak. Amivel túl sok mindent, lássuk be, nem mondott. Az volt a fura, hogy a kutyapártos szavazók nagy eséllyel rá szavaztak az előválasztáson, és nem Dobrev Klárára, utána meg azzal jön, hogy a Kutya Párttal van problémája. Azért is furcsálltam, mert ha úgy vagy vele, hogy kibővíted a szavazótáborodat, azt nem úgy csinálod, hogy a kutyapártosokba állsz be. Az is már milyen, hogy ő majd elszedi a fideszes szavazókat?! Vajon azzal, hogy buzizod a fideszeseket, tényleg el tudod szedni őket?

Dobrev Klárával jobban járt volna az ellenzék?

Az is lehet. Ő legalább profi. Abban legalább profi, hogy ki van találva, hogy mit mond.

Márki-Zay úgy beszél a nyilvánosságban, mintha egy haverjával beszélne a kocsmában, amivel csak akkor van gond, ha épp meg akarsz győzni pár millió embert, hogy rád szavazzon, mert akkor azért nem ez a legjobb taktika.

Egyébként nekem oké, miért is ne? Mondjuk az is igaz, hogy a jobboldal szempontjából tök mindegy, mit mond. Hiszen abból, amivel tele vannak nyomva a kormánypárti plakátok, hogy mit csinálna Márki-Zay, abból konkrétan nem igaz semmi: hogy eltörölné a nyugdíjat, hogy privatizálná az egészségügyet, katonákat küldene Ukrajnába. Eljutottunk oda, hogy a Fidesz azt csinálja, mint mi: nem lényeges a valóság.

Csak önöknél van egy idézőjel.

Igen. Van miért támadni Márki-Zay Pétert, nehéz is ezt másként látni, hogy azért kapott olyan sok szavazatot az előválasztáson, mert őt még nem ismerték a választók. A legtöbb ember túl sok mindent nem tudott róla, amikor rá szavazott. Mostanra azért jobban megismerték, szerintem ez látszik a különböző méréseken. Minket szerencsére ismernek a szavazóink.

Az ismerősi körömben azt látom, hogy olyanok szavaznak a Kutya Pártra, akik csak minimálisan érdeklődnek a politika iránt. Ezt önök is így érzik?

A mi tevékenységünk nagy része nem az a klasszikus politika. A politika, a közélet nálunk egy jóval tágabban értelmezett dolog. És ebben benne van az is, ha felújítasz egy padot, vagy ha ültetsz egy virágot.

Ez politika?

Közélet és közügy, igen. Ez az a szintje a dolognak, ahol a nem politikus, aki valamit akar tenni az országért, tényleg tud valamit tenni. Ha lefest egy padot, az a pad le van festve, és annak örülnek az emberek.

Ha valaki lefest egy padot, az még nem politika.

De van valami értelme. Miért, ha a Facebookon kommentelsz, és lájkolgatsz éveken át, az már politika? Annak semmi értelme. Ennek van. De értem, ha azt mondják, hogy a padfestés még nem politika. Ám az a gondolat, hogy az emberek vegyék a kezükbe ezeket a dolgokat, oldják meg ők, és ebből közösségek lesznek, hatása van, az már egyfajta hozzáállás a dolgokhoz, és ilyen értelemben igenis politika.

Ugorjunk világpolitikai szintre: küldene fegyvert a Kutya Párt Ukrajnába?

Vízipisztolyokat legfeljebb. De fegyvereket nem küldenénk. Most viszont bejött 20 millió forint, amiből kötszert veszünk és küldünk Ukrajnába. Olyanok vagyunk, mint Kína.

Hogyan lehet kezelni ön szerint a háborús helyzetet?

Nagyjából azt lehet tenni, amit a világ csinál, ezeket a brutál szankciókat. Ha valamivel lehet hatni az oroszra és a Putyinra anélkül, hogy kitörne egy újabb világháború, akkor ez. Kábé azt lehet elérni, hogy elvegyük a kedvüket attól, hogy ezt még egyszer ne csinálják, és ezt szerintem jól csinálja a nyugati világ.

Mit csinálnának az inflációval? Tegyük fel, döntési helyzetbe kerülnek. Mi legyen? Mit lépjen az állam?

Elejét vennénk. Az eurót mi már 2005-ben bevezettük, és alapvetően a pénzt is szeretnénk megszüntetni. És akkor nem lennének ilyen problémák, mint az infláció. Vannak ezek a nagy, kétméteres kövek, amit valamelyik óceániai szigeten használnak fizetőeszköznek. Mi azokat is vinnénk első körben, attól elmenne az emberek kedve a pénztől.

Nem az van, hogy ezeket a vicceket akkor dobja be, amikor kitérne a kérdés elő, és legszívesebben passzolna?

Nem, dehogyis. Mi is volt a kérdés? Hogy mit csinálnánk az inflációval?

Igen.

Várnánk, hogy elmúljon. Ez jó? És akkor egyszer úgyis megszűnik a pénz hozzá.

Mennyire tartja fenntarthatónak a benzinárstopot?

Április 3-áig fenntartható, 4-én meg majd megszüntetik. Abszolút a választás miatt van, máskor ilyet nem csinálnának. Ezt nem lehet örökké csinálni, se úgy, hogy az államnak kerül pénzbe, se úgy, hogy az olajcégnek. Amúgy az, hogy az olajcégeknek kisebb a profitjuk, nem tragédia.

És a befagyasztott élelmiszerárak? Azokkal mi legyen?

Mit kell erre mondani? Nem hatósági ár kell, hanem áfát kell csökkenteni.

Érdeklik egyáltalán ezek a kérdések?

A hatósági áras téma?

Általában a gazdasági kérdések. A magas élelmiszerárak, az infláció, a benzinár, meg hogy mi az üdvös állam részéről ezekben a nehéz időkben.

Szoktam enni, autóval járok, ennyiben tehát érdekel.

És mint politikust? Aki megoldást keres rá, a hite szerinti legjobb megoldást.

Ha a többi embernek több pénze van, akkor lehet, hogy nekem is többet adnak. Egyébként bevallom, gazdaságpolitikával viszonylag kevés időt szoktam tölteni.

És van olyan a pártban, aki ért ehhez?

Sok ezer szakértőnk van, természetesen. Csak az van, hogy németül beszél mindegyikük. Én meg nem beszélek németül. Ezért aztán az információáramlás sajnos minimális.

Mennyire tudja elfogadni, hogy ez a hozzáállás embereket zavar? Ezek mégis csak húsbavágó dolgok, önök meg elviccelik, de a parlamentbe azért be akarnak jutni.

Akiket ez zavar, azok nem ránk fognak szavazni.

Amúgy a politika komoly dolog?

Melyik része? Amit mondanak? Az nem. Amilyen témák körül zajlik, azok nem valódi problémák. Ezt jól összehozta a kormány. Abban sem látok sok komolyságot, hogy éppen ki mit ígér.

De a Kutya Párt most komolyabb, mint négy évvel ezelőtt, nem?

2016 óta, amikor kinyitottuk a pártot, onnantól kezdve nekem komoly. Komoly, melót jelent. Van sok ember, akik valamit csinálnának, azt meg ki kell találni, hogy ez meg is valósuljon. Az elmúlt 5-6 évben nem arra ment el az energiánk, hogy vicceket találjunk ki, hanem hogy segítsük ezeknek az értelmes dolgoknak a megvalósulását.

Van a Kutya Pártban perspektíva? Lát arra esélyt, hogy négy év múlva dupla ennyi szavazójuk legyen, hogy professzionálisan működjenek? Hogy többet adjanak például a külsőségekre?

Meglátjuk. Nem nagyon volt ez kitalálva előre így se. Hogy mi lett a Kutya Párt tevékenysége az elmúlt pár évben, az tényleg azon múlott, hogy akik jöttek, azok mit csinálnak. Ez akár városonként is változó. Azért tényleg kezd aggasztó lenni a helyzet, mert a XII. kerülettel kapcsolatban már szinte semmi vicceset sem mondok. És akkor mi lesz, ha az országgal kapcsolatban sem fogok vicceset mondani? Lehet, akkor majd kilép a Kutya Pártból egy másik párt, és akkor majd lehet újra vicceseket mondani.

Azt a megfejtést kikéri magának, hogy a Kutya Párt valójában egy civil szervezet, ami pártnak öltözik, és annak érdekében indul a választáson, hogy a működési forrásait párttámogatásként kapja meg?

Hát, ez egy ilyen párt. Amelyik a pénzének a többségét nem fizetésekre, kommunikációra meg szakértőkre, alkalmazottakra költi, hanem megvalósítunk belőle nem túl drága, de értelmes projekteket. Nem látom ebben az ellentmondást. Az, hogy a Kutya Párt párt lett, teljesen véletlen. Így alakult. 2006-ban plakátoltunk először, utána csináltunk mindenféle street art-szerű dolgot Szegeden, és én ott sose mondtam, hogy Kétfarkú Kutya Párt, az volt kiírva a weboldal tetejére, hogy kétfarkú kutyás hülyeség. De onnantól kezdve mindenki Kutya Pártnak nevezte ezt. És a 2010-es választáson, amikor kiírtuk a Facebookra, hogy elindulunk, akkor sokan lájkolták, és elindultunk. Nem akartam pártot csinálni, belesodródtam. De ha már ez van, akkor próbálunk olyan dolgokkal foglalkozni, hogy legyen értelme, inkább, mint szidni valamelyik oldalt. A legtöbb pártot azért alapítják, hogy párt legyen. Én azon se lepődtem volna meg, ha nincsenek szavazóink. És mégis lett közel százezer 2018-ban. Valamiért erre a pártra is akarnak szavazni emberek.

Ha valamivel meg lehet indokolni egy pártnak a létjogosultságát, az csak az, hogy vannak szavazói, és akkor az erős érv arra, hogy a párt elinduljon a választáson, és pártként funkcionáljon.

Mit ért el a Fidesz az elmúlt 12 évben?

Sikerült Európa leggyűlölködőbb országává tenni Magyarországot. Ebbe sok munkát, pénzt és energiát fektettek.

Az ellenzéknek mi jött össze eközben?

Az ellenzék legnagyobb tettei önmagára vonatkoztak. Összefogtak. A választás előtt pedig annyit elértek, hogy kétfordulóssá tették azzal, hogy csináltak egy előválasztást. Azon kívül sok mindent nem tudtak elérni, de nem is tudom, hogy lett volna-e rá lehetőségük. Látjuk, milyen a parlament, felszólalásokkal nem tudom, hogy el lehet-e bármit is érni.

És mi döbbentette meg közéletileg a legjobban 2010 óta?

Az, hogy annyira elfogytak az ellenségek, hogy eljutottunk a nemváltó óvodásokig. Ez nekem erős, hogy erről lesz népszavazás. Már az abszurd, hogy erről van szó egyáltalán. Magyarországon amennyire csak lehet, félrement a politika. Érzelemből szavaznak az emberek, haragból, nem létező dolgok alapján. Szívesen megnéznék egy felmérést arról, hogy hány százalék van, aki valaki ellen szavaz. Félek, hogy már többségbe kerültek ezek az emberek. Az ellenzéki plakátokon ott van Orbán Viktor, a kormánypártin meg a Márki-Zay meg a Gyurcsány. A Mi Hazánkén meg mindkettő: Orbán és Márki-Zay. Én soha nem csinálnék olyan plakátot, amire más pártok politikusait tenném.