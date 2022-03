Czeglédy Csaba: Minden kampányban nem vihetnek el engem sem

A szombathelyi ellenzéki jelölt tudja, nem ideális, hogy büntetőügyekkel kapcsolatban emlegetik a nevét, de úgy véli, a városban nem a személyes ismeretség alapján ítélik meg. Czeglédy Csaba azt mondja, tudja, mekkora adatbázissal rendelkezik fideszes ellenfele, Hende Csaba, de az elmúlt hetekben a baloldal is azzal foglalkozott, hogy összefésülje saját listáit, mert a mozgósítás döntő lehet a csatatérkörzetekben. Sokkal több információja van az Ördög ügyvédje blog mögött állókról, mint amit elmondhat, így tanúként bajban lenne, de vádlottként kényelmes a helyzete. Gyurcsány Ferencet tiszteli, ám látja a hibáit is. Interjú.

Amióta Oroszország megtámadta Ukrajnát, a magyar közvélemény egyértelműen a háborúra figyel, az országgyűlési választás háttérbe szorult, pedig kevesebb, mint egy hónap van április 3-áig. Hogyan befolyásolta a kampányt a háború?

A háború miatt megváltozott belpolitikai helyzet értékelését inkább az elemzőkre hagyom, abban viszont biztos vagyok, hogy az évek óta Vlagyimir Putyin pincsi kutyájaként viselkedő Orbán Viktor és sleppje nagyon nehéz helyzetbe került. Az emberek többsége hozzám hasonlóan agresszornak látja Putyint, a magyar miniszterelnök viszont még pár hete is dörgölőzött hozzá Moszkvában, Szijjártó Péter külügyminiszter pedig két hónapja vette át az orosz külügyminisztertől a Barátságért kitüntetést.

Azt, hogy a kormány rendszeresen orosz- és Putyin-barát döntéseket hozott, hangozatja is az ellenzék, az elmúlt napokban azonban a kormányoldal legfőbb üzenete az lett, hogy az ellenzék van a háború pártján, és Márki-Zay Péter rögtön katonákat és fegyvert küldött volna az ukrajnai harcokba.

Ez csupán a jelenlegi helyzetben rendkívül kétségbeesett Rogán-művek propagandájának egy friss terméke. Csak azért, mert hangosan ezt harsogják, nem válik igazzá. Az viszont tény, hogy a Fideszhez köthető számos internetes és közösségi médiás oldalon az orosz propagandát nyomatják egyfolytában, így elég egyértelműen az orosz kommunikációs hadviselést támogataják. Ez pedig ellentétben áll a Fidesz fő üzenetével, hogy ki kellene maradnunk a háborúból.

Szombathelyen az Orbán-kormány volt honvédelmi minisztere lesz az ellenfele. Ő mit képvisel?

Hende Csaba nem mer megszólalni a témában, mert egy erősen antikommunista beállítottságú városban nehéz lenne neki az oroszokat védenie. Ezért aztán inkább nem mond semmit. Másrészről Szombathelyen mindenki tudja, hogy Orbán kirúgta a honvédelmi miniszteri székből, ezért nem áll neki katonai kérdéseket szakérteni. Én jelöltként teszem tovább a dolgom, és természetesen a szombathelyi önkormányzat szociális bizottságának elnökeként részt veszek a kárpátaljai menekültek ellátásának megszervezésében. Szombathely testvérvárosa, Ungvár is humanitárius segítséget kért tőlünk, ennek szervezésében is részt veszek a polgármester megbízása alapján.

A Facebookjára azt írta: egy magyarnak most azt kell mondania, hogy Ruszkik haza!

Igyekszem emlékeztetni mindenkit, aki az orosz propagandát szajkózza, hogy az orosz tankok 1956-ban vérbe fojtották a szabadságharcunkat, és ideiglenes itt állomásozás néven évtizedekre elfoglalták hazánkat.

A kampány már jó ideje elkezdődött, de a Vas megyei 1-es választókerület viszonylag nyugodt képet mutatott. Korábban, az előválasztás körül még önt tartották esélyesnek arra, hogy megint bilincsben viszik majd el, ehhez képest más baloldali képviselőket gyanúsított meg az ügyészség korrupcióval.

Hol van még a kampány vége? – kérdezhetném. De

minden választási kampányban nem vihetnek el engem sem, mert az már unalmas lenne. Szerintem ha most megint bezárnának, biztosan megnyerném a választást.

A négy évvel ezelőtti történet is a jogállam megcsúfolása volt. A szegedi börtönben tartottak fogva, amikor bejelentettem, hogy indulok a 2018-as országgyűlési választáson. Az öcsémék ezután egy fél nap alatt össze tudták gyűjteni a városban a jelöltséghez szükséges aláírásokat. Ki kellett engedniük, a mentelmi jogom és a nyugalmam azonban kevesebb, mint 24 órán át tartott. A szabadulásom másnapján este családi és baráti körben a kedvenc szombathelyi éttermemben ünnepeltük a hazatérésemet, amikor telefonon hívtak a NAV nyomozói, hogy a lakásomnál várnak. Szépen elbúcsúztam mindenkitől, hazamentem, ők meg visszavittek. Ezt nem lehet eljátszani minden kampányban.

A bűnöző jelző most is állandó kísérője a kormánysajtóban. Hogyan tudja ezt a terhet kompenzálni egy közbizalmi funkcióért folyó versenyben?

A szombathelyieket, nem hiszem, hogy meghatná ez a propaganda. Azzal persze tisztában vagyok, hogy megosztó személyiség lettem, és ebben igen nagy szerepe van ezeknek az eseményeknek. Meg persze annak is, hogy karcos és határozott vagyok bizonyos ügyekben, amit nem mindenki szeret. Fideszes ellenfelem,

Hende Csaba viszont önerőből, hatósági segítség nélkül tornázta le magát ugyanerre a szintre. A kutatások szerint ő is pont ugyanolyan megosztó személyiség, mint én.

A bilincses fotók azért többet számíthatnak, mint hogy valaki megosztó személyiség.

Az évekkel ezelőtt készült fényképek folyamatos mutogatása biztosan sokat ártott, a választók nyilván nem úgy képzelik el az ideális politikust mint aki valamilyen büntetőügyben érintett. Nincs kétségem afelől, hogy a bűnözőzés amortizált engem, viszont Szombathelyen azért lehet kisebb ez a hatás, mert itt az emberek személyesen ismernek. A városban sokan inkább azt gondolják, hogy elragadtak, és fogságba ejtett a politika. A gyerekeim édesanyja is azt mondta a fiamnak és lányomnak, hogy a gonosz Orbán Viktor fogságba ejtette apát, és én nagyon hálás vagyok neki ezért. Emellett pedig senki sem mondatja rám, hogy nem dolgozom vagy nem képviselem a szombathelyieket. Ráadásul

a városban azt is tudják, hogy nem gazdagodtam meg, a mai napig a Derkovits lakótelepen lakom egy távfűtéses lakásban.

Ez egyfajta prolizós célzásként vissza is köszönt az ellenoldalról.

Lehet mondani ezt is, de közben én egy tősgyökeres szombathelyi vagyok, én vagyok a legrégebbi önkormányzati képviselő, 1998-ban 22 évesen kezdtem, életem nagyobbik részében a helyiek képviseletét láttam el. Lehet bűnözőzni, vagy akármit mondani rám, de akik itt élnek, azok tudják, hogy ugyanaz a telepi srác maradtam, aki voltam. A környezetemben lévők között sokan vannak, akik a Fidesz listájára fognak szavazni, de egyéniben nekem adják a voksukat. Ők is tudják, hogy szeretem a várost, lokálpatrióta vagyok, van egy csomó konzervatív vonásom, a gyermekeim meg vannak keresztelve. Az egyetlen dolog, ami persze nem kicsi, hogy büntetőeljárásokat tudnak velem kapcsolatban emlegetni.

Kik azok az ismerősei, akik megosztják a szavazatukat a Fideszre és ön között?

Nagy Haladás-drukker vagyok, korábban B-közepes is voltam, valószínűleg zöld-fehér a vérem is. Ennek a társaságnak a jó része a legkevésbé sem vádolható baloldalisággal. De ők is, még a szélsőjobbos beállítottságúak is azt mondják, hogy ismernek, ezért szívesen szavaznak rám. Ugyanez a helyet a lakótelepen velem együtt felnőttekkel. Sok mindent másképpen látunk, de mindig rám szavaznak.

Hende Csabával milyen a személyes viszonya?

Nagyon távolságtartó. Találkozni akartam vele még a kampány előtt, hogy lefektessünk bizonyos játékszabályokat a választásra. Ezt udvariasan, de elutasította.

Hende a legutóbbi önkormányzati választás előtt is beszállt a kampányba, és Nemény András fényképét mutatva azt skandáltatta a fideszes hallgatósággal, hogy Hazaáruló! Számít rá, hogy ugyanezt vágják a fejéhez?

Azt gondolom, Hende tanult a hazaárulózás következményeiből. Ott ő vezényelt ugyan, de a fideszes polgármesterjelölt bőrére ment a játék, és Balázsy Péter el is vesztette a választást. Sokan egyébként szándékosságot sejtettek az akció mögött. Azt állítják, hogy Hende nem szerette volna, ha valaki a Fideszen belül megerősödik, és felnő az ő szintjére. Az biztos, hogy többet ártott az akcióval, mint használt, és Balázsy végül a képviselő-testület Fidesz-frakciójába sem ült be. Így ott fiatalok hiányában már sokkal magasabb az átlagéletkor, mint az Éljen Szombathely! frakciójában. Az előző fiatal fideszes generáció a kokainos ügy után bukott ki végleg a rendszerből. A kokainfogyasztásról titokban készült videót én hoztam nyilvánosságra, az ifjú politikusokat, akik érintve lehettek ebben az ügyben, viszont a Fidesz szedte le.

Az Éljen Szombathely! országosan az egyik első példa volt arra, hogy a széttöredezett ellenzék a 2018-as kétharmados vereség után képes egységesen fellépni a Fidesszel szemben. Most hogyan áll a városban az ellenzéki szervezetek együttműködése?

Nemény András vezetése alatt szoros együttműködésben maradt a csapat. Nálunk senki sem állt neki szétszedni az egységet, mint ahogy ez Egerben vagy Pécsen történt. Én lubickolok a függetlenségemben, független önkormányzati képviselőként most először nem köt a frakciófegyelem. Miután Andráséknak nélkülem is megvan a szűk többségük, jeleztem, hogy akkor szavazom meg az előterjesztéseket, ha azokkal száz százalékig egyetértek.

Az előválasztás idején Karácsony Gergely főpolgármester is elment Szombathelyre, hogy az MSZP-s Nemény Andrással és Kunhalmi Ágnessel az ön riválisa, Ungár Péter támogatottságát növelje. Be tudták temetni a belső frontvonalakat?

A tavaly nyáron a DK-n kívül az ellenzéki vezetők valóban egyértelművé tették, hogy Ungár Pétert támogatják, viszont azt is mondták, hogy aki nyer, a későbbiekben azt fogják támogatni. Ezt a fogadalmukat be is tartották. A személyes kapcsolatokat mindenki nagyon óvta.

Ungár Péter kivonta magát a szombathelyi közéletből az elvesztett előválasztás után?

Egyáltalán nem, tanácsokkal azóta is segít, és az Úgytudjuk.hu-t működteti, ráadásul azóta már az LMP is teljes mellszélességgel támogat. Sőt a Momentum is. Számomra ez egy teljesen újszerű állapot. Az ellenzéki összefogás pártjaiból egyedül a Jobbik nem aktív Szombathelyen. Nem vettek részt az Éljen Szombathely! létrehozásában sem, így távolkerültek a helyi együttműködéstől. Tény, hogy mi sem kértük a segítségüket.

Érdekes, hogy Ungárral udvariasan viselkedtek egymással, annak ellenére, hogy riválisok voltak, az Ungárt támogató Karácsonyt viszont kiosztotta. Az ellenzéki miniszterelnök-jelölti verseny idején, ahol az első körben Dobrev Klára nyert, azt írta a Facebookon: „a nagy arcú” főpolgármesternek címezve, hogy „sofőr nélkül Szombathelyre sem találna el magától, és vidéken csúfosan leszerepelt”.

Kijött a feszültség, sarkosan fogalmaztam, ahogy szoktam. Bár szerintem igazam volt, pár nappal később írtam egy békülékenyebb posztot.

Személyesen még sohasem találkoztam Karácsony Gergellyel, és ez valószínűleg így is marad egy darabig, különösen, hogy errefelé élő párbeszédest még nem láttunk a kampányban.

A letartóztatása előtt az MSZP városi elnöke volt. Miért lépett ki az MSZP-ből, és választotta a DK-t?

Nem léptem ki, a mai napig MSZP-tag vagyok, igaz, a tagsági viszonyom a saját kérésemre jelenleg is fel van függesztve. Egyrészt ragaszkodó típus vagyok, másrészt elvált szülők gyermekének érzem magam. A DK-t nagyon jó közösségnek tartom, le a kalappal Gyurcsány Ferencék előtt azért a munkáért, amit a pártszervezésben összehoztak. Gyurcsánnyal az MSZP jogászaként kerültem kapcsolatba akkor, amikor Schmitt Pál szakdolgozati ügye után őt is megpróbálták kikezdeni. Azzal hívott fel, hogy ellátnám-e a sajtóperekben a képviseletét. Az akkori szocialista pártelnöktől, Mesterházy Attilától kértem rá engedélyt. Ezt követően egyre több megbízást kaptunk a DK-tól, sőt a 2014-es választás után folyamatos lett a munka. Az igazi váltás azonban a 2019-es európai parlamenti választás idején történt. Először az MSZP egyik vezetőjének javasoltam, hogy szimbolikus módon kerüljön fel a nevem a párt EP-listájára. Kaptam is egy szocialistákra jellemző semmilyen választ, ami lényegében elutasítás volt, Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára viszont azonnal elfogadta az ötletet.

A lista bejelentésekor méltatták is, hogy milyen fontos szerepet játszik az Orbán-rendszer elleni harcban. Márki-Zay Péter is hasonló véleménnyel van önről?

Márki-Zay Péter járt Szombathelyen, akkor beszélgettünk az ellenem folyó eljárásról is. Kíváncsi volt, hogy miért nevezem én koncepciós ügynek a költségvetési csalásos vádat. Elmondtam neki az álláspontomat, és a beszélgetés végén abban maradtunk, hogy ő is koncepciós ügyként tekint az ismertetett tények alapján erre az eljárásra.

Két büntetőügye van folyamatban a bíróságon. Az egyik a hatmilliárdos költségvetési csalás miatt, mely a Human Operator Zrt. működésével kapcsolatban már évekkel ezelőtt elindult. Ebben az ügyben történt a letartóztatás is. A másikban, ahol a Borkai-botrány kirobbantóját kereste az ügyészség, tavaly ősszel vádolták meg személyes adatokkal való visszaéléssel. Nemrég bejelentette: akkor sem tartana igényt a képviselőket megillető mentelmi jogra, ha megválasztanák, a Fidesz szerint azonban csakis azért akar képviselő lenni, hogy egérutat nyerjen a büntetés elől. Mit tudna kezdeni a mentelmi joggal?

Felhívnám a Fidesz figyelmét arra, hogy három éve létezik az úgynevezett lex Czeglédy, amit miattam talált ki a Fidesz. A 2019-es törvény miatt ezekben az ügyben valószínűleg eleve nem is lehetne mentelmi jogom. Igaz, nem egyértelmű a helyzet. A legvalószínűbb jogértelmezés mégis az, hogy csak általában lenne mentelmi jogom, azokban az ügyben, amelyek már a jelöltté válás előtt elkezdődtek, viszont nem. A költségvetési csalási ügyben érintett az öcsém, az öcsém felesége, a kollégáim, akikkel húsz éve ismerjük egymást. Nemcsak magamat, hanem őket is meg akarom védeni. Tehát, ha úgy alakul, hogy képviselő leszek, és mégis megilletne a mentelmi jog, akkor én magam fogom kérni, hogy függesszék fel. Ki fogok állni értük és magamért is ebben a koncepciós eljárásban. Lehet rám rosszakat mondani, de még az ellenfeleim sem állították soha, hogy gyáva lennék.

Mikor születhet ítélet ebben az ügyben?

Megnyugtatok mindenkit, ebben a következő országgyűlési választásig sem fog megszületni az elsőfokú ítélet. A Quaestor-per 2016-ban kezdődött, és nem tudni, mikor lesz vége. Ez alapján biztosak lehetünk benne, hogy egy ilyen bonyolult ügyben, ahol 180 tanút kell meghallgatni, 8-10 évig is eltarthat bírósági eljárás. Főleg úgy, hogy nincsenek bizonyítékok: hatmilliárd forint eltűntetésével vádolnak bennünket, de sem én, sem a társaim nem vittük haza azt a pénzt. Hozzátenném, hogy miután a napokban a parlamenti fideszes többség egy magánvádas rágalmazási ügyben felfüggesztette a DK-s Sebián-Petrovszki László mentelmi jogát, amire az elmúlt harminckét évben nem volt példa, el kellene gondolkodni, hogy van-e egyáltalán értelme a mostani formájában fenntartani ezt a jogintézményt. Egyrészről, ha parlamenti többség nem akarja, akkor valójában nem is védi meg a képviselőt, a másik oldalról meg az emberek gyanúsnak tartják az egészet, azt gondolják, hogy politikusok el tudnak mögé bújni. Támogatom, hogy töröljük el.

Az ügyészség szerette volna tárgyalás nélkül, gyorsan lezárni az eljárást. Mit gondol, az Ördög ügyvédje-ügyben miért nem akarták nyilvánosan a vádlottak padjára ültetni?

Széleskörű nyomozás zajlott az ügyben, még sincs semmilyen bizonyíték az ügyészség kezében. Amikor a gyanúsítás módosítását akarták bejelenteni, hogy segédből hirtelen én lettem az Ördög ügyvédje, fél órát késett a kihallgatásom. Azért késtek a rendőrök, mert lelkileg össze kellett szedniük magukat, miután parancsba kapták, hogy a szakma szabályait megszegve, jogszabályokat sértő módon közöljék velem a módosítást.

Márki-Zay Péter nemrég bedobta, hogy a Borkai-botrányt kirobbantó blog három meleg kormánytagról fog anyagokat publikálni. Ön szerint jó irány?

Nem felelek a miniszterelnök-jelölt kampányáért, semmilyen központi stábnak nem vagyok a tagja, és erről nem is beszéltem Márki-Zay Péterrel vagy a stábjából bárkivel.

Bízom benne, hogy volt valóság alapja annak, amit bejelentett.

Több helyen azt állította, hogy egy csapat áll a blog mögött. Tudja, kik a szerzők?

Sokkal többet tudok a blog hátteréről, mint amennyit elmondhatok. Sok információm van, de nem vagyok feljogosítva, hogy elmondjam. Nyilván kényelmes lett volna azt állítani, hogy én vagyok a szerző, de idegen tollakkal nem akarok ékeskedni. Az ügyészség ott követett el hatalmas hibát, hogy minden áron fel akart mutatni egy gyanúsítottat. Ha tanúként akartak volna meghallgatni, akkor nehéz helyzetbe kerültem volna az igazmondási kötelezettség miatt. Magamat nem tudtam volna bűncselekménnyel vádolni, tehát nem lett volna lehetőségem megtagadni a vallomást. Így csak gratulálni tudok nekik, hogy előállítottak számomra egy kényelmes helyzetet.

Önmagát megosztó személyiségnek látja, az ellenzéki oldalon azonban Gyurcsány Ferenc a nagybetűs megosztó, nem véletlen, hogy a fideszes kampány lényegében a folyamatos gyurcsányozásra épül. Ön hogyan ítéli meg a DK-elnök politikai szerepét?

Gyurcsány Ferenc fegyelmezetten nem vesz részt a választási kampányban, mert ezt kérték tőle. Itt volt Szombathelyen lelkesíteni az aktivistákat, de akkor sem nyilatkozott a sajtónak. Teszi a dolgát mint pártelnök, de nyilvános szereplést nem vállal. Egyebekben hadd ne kelljen kommentálnom.

Tisztelem őt, de látom a hibáit is.

Az intenzív előválasztási időszak után látványosan leállt az ellenzék. Nemcsak Gyurcsány tűnt el, hanem mintha az összes pártvezető szabadságra ment volna. Ezt mivel magyarázza?

Én személy szerint hibának tartom, hogy az előválasztás másnapján megtört a lendület, és nem folytatódott az akkor már megválasztott ellenzéki miniszterelnök-jelölt kampánya. Nekiment az ellenzéki pártoknak, el akarta érni, hogy övé legyen a legnagyobb frakció. Nem jött össze neki.

Remélem, hogy ennek a pártokkal szembeni erőpróbának nem az lesz az ára, hogy elveszítjük a választást.

Szombathelyen én természetesnek tartottam, hogy miután megnyertem az ellenzéki jelöltséget, azonnal elindítottam a kampányomat is, kimentem a választókörzet falvaiba. Közben elkezdtük építeni az adatbázisunkat is. Tudomásom szerint Hende Csaba, illetve a Fidesz 18-19 ezer fős adatbázissal rendelkezik a helyi fideszes szavazókról, na, ekkora van már nekem is. Az volt a célunk, hogy ezen a téren is fel tudjuk venni a versenyt velük. A hat párt adatait összefésültük, kiszűrtük az átfedéseket. A kívülről lanyhának tűnő időszak egy részét ez a felkészülés vitte el, hogy meg tudjuk szólítani a szavazókat. A Publicus legutóbbi felmérése szerint a vasi 1-es választókerületben a szavazók 87 százaléka már eldöntötte, hogy kire fog szavazni. Most a 13 százaléknyi bizonytalant próbáljuk elérni. Mindenesetre a biztos szavazók között vezetek Hende előtt két százalékkal. Nekem ez lendületet ad, ő pedig látványosan idegeskedik.

Az ellenzék korábban a Fideszt támadta az ilyen típusú mozgósításért. Most minden választókerületben ugyanígy rakják össze a listákat?

Szerintem most az összes ellenzéki jelöltnél a mozgósításon van a hangsúly. Hende Csabának is az a feladata, hogy mozgósítson, és megint elvigye az urnákhoz azt a 26 ezer szavazót, aki 2018-ban is rá szavazott, ezért mi sem tehetünk mást, mindenkit el kell érnünk, aki szerepel a listánkon. Alapvetően telefonon, messengeren, SMS-ben zajlik a kapcsolatfelvétel, az adatbázisok különbsége fog dönteni. Minden engem támogatónak sokszor elmondom, hogy nagyon szoros lesz a vége, így minden szavazat számítani fog.