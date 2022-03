Beismerte tettét a több ezer gyermekpornográf képet tároló fiatal, két és fél évet kapott

Két és fél év börtönbüntetésre ítélte a Debreceni Járásbíróság azt a 22 éves férfit, aki több ezer gyermekpornográf felvételt tárolt a számítógépén.

Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék szóvivője megkeresésünkre azt mondta, hogy a bűnösségét beismerő férfi a büntetés kétharmadának kitöltése után bocsátható szabadlábra a leghamarabb feltételesen.

Az ítélet tényállása szerint a 22 éves férfi 2019 augusztusában a nagy nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tette a közösségi oldalra feltöltött 54 gyermekpornográf képet, melyek a laikus számára is első ránézésre megállapíthatóan 18. életévét be nem töltött személyt a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon ábrázoltak.

Továbbá a férfi 2019 augusztusa és 2020 májusa között különböző internetes oldalakról, valamint a darkwebről töltött le gyermekekről készült pornográf felvételeket. A férfi tevékenysége leplezése érdekében a végpontok közötti titkosítást használó csevegőalkalmazást töltött le, a számítógépén lévő könyvtárat titkosította, annak almappáiba összesen 5657 gyermekpornográf kép-, illetve videófelvételt tárolt. A vádlott a mobiltelefonja memóriájába is lementett 292 darab gyermekpornográf képet.

A járásbíróság szerdán kihirdetett elsőfokú ítéletével kimondta a vádlott bűnösségét tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről pornográf felvétel nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétellel elkövetett gyermekpornográfia és tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről pornográf felvétel tartásával elkövetett gyermekpornográfia bűntettében.

Ezért a bíróság a férfit 2 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, és végleg eltiltotta minden, 18 év alatti személyek nevelésével, felügyeletével, gondozásával és gyógykezelésével kapcsolatos foglalkozástól, tevékenységtől.

A büntetéskiszabás során a bíróság súlyosító körülményként értékelte a gyermekek online szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elszaporodottságát. Ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott beismerte cselekményét. A vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, így az nem jogerős.