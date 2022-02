Választási kvíz: Mennyit tud a jelöltállításról?

Most a Political Capital kvízével tesztelhetik, elég felkészültek-e a jelöltállítás részleteiből. Az elemzőcég azt írja: szombaton indult a jelöltállítás, és bár már többen le is adták az ajánlásokat, február 25-éig tart ez az időszak, az utcákat országszerte ellepték a pártaktivisták, sokan házról házra járnak kopogtatni. Szerintük ebben a két hétben jön a legközelebb a politika az emberekhez, amit érdemes kihasználni. Azt tanácsolják, beszélgessünk minél többet és minél higgadtabban, akár azokkal is, akikkel nem értünk mindenben egyet, de közben legyünk észnél, mert lehetnek, akik csak visszaélni akarnak az adatainkkal.

Ajánlani vagy nem ajánlani? Teszteld a választásokkal kapcsolatos tudásod! Indítás 1. Igaz, hogy több jelöltet is lehet ajánlani? Nem igaz. Egy választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Igaz. Ha úgy tartja kedved, a kedvenc pártod mind a 106 egyéni választókerületi jelöltjét támogathatod. Igaz, de csak a saját lakóhelyed szerinti egyéni választókerületben támogathatsz egy vagy több jelöltet. 2. Hány ajánlásra van szüksége egy pártnak ahhoz, hogy országos listát állítson? Mivel a 106-ból legalább 71 egyéni kerületben kell 500-500 ajánlást összegyűjteni, minimum 35,500 ember támogató aláírása kell ehhez. Mivel a 106-ból legalább 27 egyéni kerületben kell 750-750 ajánlást összegyűjteni, minimum 20,250 ember támogató aláírása kell ehhez. Mivel a 106-ból legalább 27 egyéni kerületben kell 500-500 ajánlást összegyűjteni, minimum 13,500 ember támogató aláírása kell ehhez. 3. A jelöltek és a pártok viszonylag komoly összegeket kapnak kampánytámogatás címén. Mekkora tételekről van szó? Az egyéni jelöltek kereken ötmillió forintot kapnak, míg a pártlisták – a jelöltek számától függően – 1-2-3 milliárd forintot. Az egyéni jelöltek kicsit több mint egymillió forintot kapnak, míg a pártlisták – a jelöltek számától függően – 470-706 millió forint közötti összeget. A pártlisták nem kapnak külön támogatást, a jelölteknek járó fejenként tízmilliós tételből jön ki összesen a kb. kétmilliárd forintos végösszeg. 4. Nem véletlen, hogy sokan a kampánytámogatásra pályázva alapítanak kamupártokat. Összefügg ez a többes jelöléssel? Nem. A kampánytámogatás minden pártnak jár, függetlenül attól, hány jelöltet sikerül csatasorba állítania. Nem. Kampánytámogatást csak olyan jelöltek kaphatnak, akiket kizárólagosan támogattak a szimpatizánsai. Igen. Visszaélve a többes jelölés lehetőségével, ha egyik jelölt ajánlóívéről a másikéra másolják át az ajánló állampolgárok személyes adatait, máris olyan jelöltek, pártok is rákerülhetnek a szavazólapokra, akiket a kutya se ajánlott. 5. Hol tilos az ajánlásgyűjtés? Például orvosi rendelőben, tömegközlekedési eszközökön, iskolákban. Például aluljárókban, forgalmas közlekedési csomópontoknál. Például társasházakban, kávézókban, természetvédelmi területeken. 6. Mit tehetek az ellen, hogy visszaéljenek az ajánlásommal, az adataimmal? Semmit. Fogadd el, hogy a választás mindig együtt jár a csalással. Ha az ajánlóíven bepipálod, hogy nem adhatják ki harmadik félnek az adataidat, biztos lehetsz benne, hogy nem fogják. Megelőzni sajnos nem tudod az ajánlóívmásolást, de arra van lehetőséged, hogy utánajárj, bármely jelölt vagy párt visszaélt-e az adataiddal, és ha igen, feljelentést is tehetsz. 1 / 6 kérdés Kiértékelés