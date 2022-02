Karácsony Gergely a budapesti régióval szállna be a kampányba

Karácsony Gergely főpolgármester szövetséget kötne a Budapest körüli agglomeráció polgármestereivel, hogy közösen képviseljék az érdekeiket, mivel így már egy hárommilliós, Magyarország népességének majd egyharmadát jelentő, és Magyarország GDP-jének nagy részét előállító régiós képviselet jönne létre.

A főpolgármester péntek délelőtt egy háttérbeszélgetésen beszélt arról, hogy a Magyarország Szíve program miről szólna. Szerinte egyszerre több probléma is van, amelyekre választ kell adni, és amelyek a főváros szempontjából élet-halál kérdést jelentenek. Az egyik ilyen probléma az a demográfiai trend, hogy az emberek egyre inkább költöznek ki a városból az agglomerációba. Ez azért is probléma, mert a járvány óta Budapesten körülbelül negyven százalékkal nőtt az autóforgalom, amelyen nem segítenek az ingázók sem.

Karácsony biztos abban, hogy a 18 fővárosi választókerület mindegyikében nyerni fog az ellenzék, de Pest megyében a 12-ből kilencben szintén mindenképpen nyerni szeretnének (a nehezebben nyerhető körzetek: Cegléd, Monor, Nagykáta). Így jöhetne létre egy olyan fővárosi blokk, amely hatékonyan tudna koordinálni egy új kormánnyal, és érdekeket képviselni, ha a mostani kormányt újraválasztják.

Karácsony egyébként arról is beszélt, hogy szerinte nagyon szoros lesz a választás, és körülbelül 40-40 olyan körzettel számolnak, ahol biztosan az ellenzék vagy a Fidesz nyer, a választás pedig a körzetek maradékaiban fog eldőlni. A főpolgármester mindenesetre azzal számol, hogy a budapesti régió nélkül ma Magyarországon parlamenti többséget szerezni nem lehet.

A Magyarország Szíve projekt ötlete Fülöp Zsolttól, Szentendre polgármesterétől ered, de azzal, hogy ezt a főpolgármester felkarolta, nyilvánvalóan ő is aktívan beszáll az ellenzéki kampányba. Karácsony szerint nyilvánvaló cél, hogy nyerjenek a választáson, de a Magyarország Szíve projekt alapvetően olyan problémákat szeretne megoldani, amelyeket meg lehetne, csak a politikai akarat hiányzik hozzájuk.

A főpolgármester szerint ma az agglomerációban élők két legfontosabb problémája az, hogy nehéz bejutni a városba a dugók miatt, és hogy rosszul van megszervezve a helyi fenntartású kórházak, iskolák, óvodák rendszere. Az, hogy az agglomerációban élők autóval könnyebben szeretnének bejutni a fővárosba, némiképp ütközik a fővárosiak problémájával, hogy túl sok autó van a városban.

Karácsony szerint ezt az ellentmondást azzal lehetne feloldani, ha tömegközlekedéssel lehetne könnyebben bejutni a városba, amihez össze kellene hangolni a helyi buszjáratok, a MÁV és a BKV menetrendjét is, és alapvetően erre is törekszenek majd.

Karácsony Gergely öt nagy fórumon vesz majd részt az agglomerációban, ezek közül az első szombaton lesz, ahol Szél Bernadettel fog közösen kampányolni. Szerinte a politikai üzenet, amit át szeretnének adni az agglomerációban élők számára, hogy

nem fognak többen kiköltözni,

lesz helyben jó kórház, óvoda és iskola,

és könnyebb lesz autó nélkül bejutni a városba.

A főpolgármester elmondta, hogy még nincs megegyezés az ellenzéki listáról, de ők is szeretnék, ha roma politikus is felkerülne a listára. Ők Berki Sándort szeretnék, aki a Párbeszéd listájának negyedik helyén van, de mivel Karácsony nem tervezi felvenni a mandátumát, ez a gyakorlatban a harmadik helyet jelenti. Egyelőre egyébként arról is vita van, hogy a Párbeszéd pontosan hány helyet kapjon, és hogy a szocialistákkal közösen kapják-e azokat a helyeket, de Karácsony szerint nincs veszélyben az önálló frakció, mert öt győzelemre esélyes jelöltjük van, és Márki-Zay Péter is a Párbeszéd frakcióba kérte magát, amikor elindult az előválasztáson.

Az aláírásokat szerinte gyorsan össze tudják majd szedni, annak ellenére, hogy a Fudan Egyetem elleni népszavazáson sok helyen elég lassan gyűltek a szavazatok. Szerinte egyrészt saját maguknak gyorsabban gyűjtenek majd a jelöltek, másrészt az előválasztáson résztvevő több mint nyolcszázezer emberrel elsőként tudják felvenni a kapcsolatot. Szerinte ilyen adatbázisa még sosem volt az ellenzéknek, és vannak olyan körzetek, ahol nagyjából annyira ismerik a saját szavazóikat, mint a Fidesz.